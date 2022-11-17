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17 ноября 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,5424 руб.

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17 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1103 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5424 руб.

Минимальный курс евро составил 62,2975 руб., максимальный - 62,8975 руб. Было заключено 10796 сделок. Объем торгов составил 28334,89 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,33 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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