ЦБ РФ установил курс евро с 18 ноября в размере 62,5712 руб.

17 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 62,5712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,63 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38477,405 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 12,343 млрд руб., или на...

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Российские эмитенты с 28 ноября смогут выпускать три новых вида облигаций: адаптационные, связанные с целями устойчивого развития и облигации климатического перехода, сообщается в пресс-релизе Банка России. Соответствующие изменения внесены в "Стандарты эмиссии ценных... Соответствующие изменения внесены в "Стандарты эмиссии ценных... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1103 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5424 руб. Минимальный курс евро составил 62,2975 руб., максимальный - 62,8975 руб. Было заключено 10796... Минимальный курс евро составил 62,2975 руб., максимальный - 62,8975 руб. Было заключено 10796... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 947,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4021 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,2125 руб., максимальный - 60,5525 руб.... Минимальный курс доллара США составил 60,2125 руб., максимальный - 60,5525 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 518 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4471 руб. Минимальный курс юаня составил 8,426 руб., максимальный - 8,486 руб. Было заключено 34012 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,426 руб., максимальный - 8,486 руб. Было заключено 34012 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под давлением продавцов на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, несмотря на ослабление геополитической напряженности; индекс МосБиржи опустился ниже 2215 пунктов во главе с бумагами металлургов. В Азии в четверг... В Азии в четверг... читать дальше

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В Китае с начала текущего года было построено 795 тыс. базовых станций 5G, сообщило министерство промышленности и информатизации страны. В результате их общее количество достигло 2,22 млн. Совокупная выручка китайских телекоммуникационных компаний в январе-сентябре... Совокупная выручка китайских телекоммуникационных компаний в январе-сентябре... читать дальше

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Выручка онлайн-сервиса по размещению объявлений в сфере недвижимости "Циан" (головная компания Cian plc) в 3-м квартале выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,24 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная... Скорректированная... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" сняло статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности ООО "Буровая компания Евразия", сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA со стабильным прогнозом. Статус "под... Статус "под... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в четверг снижением на заявлениях представителя Федеральной резервной системы и макроэкономических данных. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард полагает, что Федрезерву придется продолжать подъем... Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард полагает, что Федрезерву придется продолжать подъем... читать дальше

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ербанк России установил ставку 1-го купона по выпускам 2-летних облигаций серии 001Р-SBER33 объемом 100 млрд рублей и серии 001Р-SBER40 объемом 20 млрд рублей на уровне 9% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации. Сбор заявок на выпуск 001Р-SBER33... Сбор заявок на выпуск 001Р-SBER33... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 850 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3892 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,305 руб., максимальный - 60,55 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,305 руб., максимальный - 60,55 руб. Было... читать дальше

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Акционеры ПАО "Лензолото" на внеочередном собрании одобрили дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 3 тыс. 508 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. В общей сложности на выплату дивидендов планируется направить 4 млрд рублей из нераспределенной прибыли... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) придется продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс... читать дальше

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России и Азербайджану следует искать новые форматы кооперации из-за сложных внешних условий, в которых им приходится работать, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "За последние годы мы смогли заметно продвинуться практически по всем направлениям сотрудничества.... "За последние годы мы смогли заметно продвинуться практически по всем направлениям сотрудничества.... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск дебютных облигаций АО "Эфферон" 1-й серии и включила его в третий уровень котировального списка и сектор роста, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-01-84943-H. Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-01-84943-H. В июле рейтинговое... В июле рейтинговое... читать дальше

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