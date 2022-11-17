Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1018,5 млрд руб.

17 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 1018,5 млрд руб.

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АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") в конце ноября - начале декабря планирует собирать заявки инвесторов на выпуск 3-летних "зеленых" облигаций серии 001P-02 объемом 9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности - премия не... Ориентир доходности - премия не... читать дальше

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По итогам 4-го финквартала (июль-сентябрь) чистая прибыль крупнейшего в Европе промышленного конгломерата - Siemens AG - благодаря росту выручки и продаже активов выросла более чем в 2 раза и составила 2,91 млрд евро по сравнению с 1,33 млрд евро за аналогичный период годом... читать дальше

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Россия в перспективе может значительно укрепить свои позиции на мировом продовольственном рынке, в текущем сельхозгоду в состоянии экспортировать порядка 60 млн тонн зерна, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "У нас рекордный урожай, такого не было, где-то... "У нас рекордный урожай, такого не было, где-то... читать дальше

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Сегодня большинство европейских фондовых индексов снижается в ходе торгов, несмотря на ослабление геополитических рисков. Исключение составляет германский индикатор. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 13:11 мск упал на 1,26% и составил 428,98... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 13:11 мск упал на 1,26% и составил 428,98... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,75 пункта (0,303%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2220,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2235,7 (+0,38%) пункта,... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в октябре 2022 года выросли на 10,6% относительно того же месяца 2021 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата. Показатель был пересмотрен по сравнению с 10,7%, объявленными ранее. Аналитики не ожидали пересмотра, пишет Trading... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,27/67,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,59/68,46 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 57 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,5/64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...

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Правительство РФ рассмотрит возможность создания единой территории опережающего развития (ТОР) на всей территории Дальнего Востока, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев журналистам в четверг. "Мы с Михаилом Мишустиным обсуждали дальнейшее... "Мы с Михаилом Мишустиным обсуждали дальнейшее... читать дальше

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По итогам 4-го финквартала, который завершился 30 сентября, чистая прибыль крупнейшего производителя стали в Германии - промышленной группы ThyssenKrupp AG - выросла в 3,4 раза и составила 389 млн евро против 116 млн евро за аналогичный период годом ранее. Как говорится... Как говорится... читать дальше

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МКПАО "Русал" 17 ноября приступил к размещению выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-02 объемом 2,5 млрд юаней со сроком обращения 2,3 года, говорится в сообщении компании. Ставка купона до погашения установлена на уровне 3,75% годовых. Длительность 1-го купонного... Ставка купона до погашения установлена на уровне 3,75% годовых. Длительность 1-го купонного... читать дальше

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Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-октябре увеличился на 14,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1,09 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны. В долларовом выражении... В долларовом выражении... читать дальше

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ПАО "МОЭК" приобрело в рамках оферты 1 млн 56,069 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 21,12%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 21,12%... читать дальше

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Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Китаем за 10 месяцев этого года составил почти $6 млрд, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по... читать дальше

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S-OIL, дочерняя компания Saudi Aramco, инвестирует $7 млрд в строительство одного из крупнейших в мире нефтехимических предприятий в Южной Корее, говорится в сообщении компании. Предприятие будет находиться на площадке S-OIL в городе Ульсан. Ожидается, что оно сможет... Предприятие будет находиться на площадке S-OIL в городе Ульсан. Ожидается, что оно сможет... читать дальше

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