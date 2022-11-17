Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2650,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2874,05 млрд руб.

17 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 ноября составили по Российской Федерации 2650,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2488,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1709,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1555,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 ноября составили 2874,05 млрд руб. против 3632,86729 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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