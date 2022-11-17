17 ноября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Ноябрь 2022
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Сентябрь 2022
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Сентябрь 2022
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Октябрь 2022
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Сентябрь 2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 ноября
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Ноябрь 2022
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Октябрь 2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 30 октября по 05 ноября
Это автоматическое сообщение.
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17 ноября 2022 года 13:39
АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") в конце ноября - начале декабря планирует собирать заявки инвесторов на выпуск 3-летних "зеленых" облигаций серии 001P-02 объемом 9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не... читать дальше
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17 ноября 2022 года 13:38
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17 ноября 2022 года 13:25
Россия в перспективе может значительно укрепить свои позиции на мировом продовольственном рынке, в текущем сельхозгоду в состоянии экспортировать порядка 60 млн тонн зерна, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
"У нас рекордный урожай, такого не было, где-то... читать дальше
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17 ноября 2022 года 13:18
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17 ноября 2022 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,75 пункта (0,303%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2220,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2235,7 (+0,38%) пункта,... читать дальше
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17 ноября 2022 года 13:09
Потребительские цены в еврозоне в октябре 2022 года выросли на 10,6% относительно того же месяца 2021 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата. Показатель был пересмотрен по сравнению с 10,7%, объявленными ранее. Аналитики не ожидали пересмотра, пишет Trading... читать дальше
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17 ноября 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,27/67,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,59/68,46 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 57 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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17 ноября 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,5/64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...
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17 ноября 2022 года 12:59
Правительство РФ рассмотрит возможность создания единой территории опережающего развития (ТОР) на всей территории Дальнего Востока, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев журналистам в четверг.
"Мы с Михаилом Мишустиным обсуждали дальнейшее... читать дальше
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17 ноября 2022 года 12:51
По итогам 4-го финквартала, который завершился 30 сентября, чистая прибыль крупнейшего производителя стали в Германии - промышленной группы ThyssenKrupp AG - выросла в 3,4 раза и составила 389 млн евро против 116 млн евро за аналогичный период годом ранее.
Как говорится... читать дальше
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17 ноября 2022 года 12:47
МКПАО "Русал" 17 ноября приступил к размещению выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-02 объемом 2,5 млрд юаней со сроком обращения 2,3 года, говорится в сообщении компании.
Ставка купона до погашения установлена на уровне 3,75% годовых. Длительность 1-го купонного... читать дальше
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17 ноября 2022 года 12:27
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-октябре увеличился на 14,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1,09 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
В долларовом выражении... читать дальше
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17 ноября 2022 года 12:18
ПАО "МОЭК" приобрело в рамках оферты 1 млн 56,069 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 21,12%... читать дальше
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17 ноября 2022 года 12:16
Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Китаем за 10 месяцев этого года составил почти $6 млрд, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по... читать дальше
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17 ноября 2022 года 12:07
S-OIL, дочерняя компания Saudi Aramco, инвестирует $7 млрд в строительство одного из крупнейших в мире нефтехимических предприятий в Южной Корее, говорится в сообщении компании.
Предприятие будет находиться на площадке S-OIL в городе Ульсан. Ожидается, что оно сможет... читать дальше
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