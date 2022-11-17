.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,3484 руб., курс евро - 62,6675 руб.
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 3-м квартале снизился на 4% - Росстат
Снижение российской экономики в 3-м квартале замедлилось до 4% после сокращения на 4,1% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, оживавшего падение на 4,4%.
 
Проект реформы накопительной пенсии почти готов
Минфин до конца декабря планирует доработать и внести в правительство законопроект о реформе накопительной пенсии, подготовка которого идет уже несколько лет, сообщают "Ведомости". Предлагаемые изменения должны быть ориентированы на наиболее...
 
Перевод граждан на мобильную ОС обойдется в 480 млрд руб.
Реализация мобильной экосистемы на операционной системе (ОС) "Аврора" потребует 480 млрд руб. до 2030 года, сообщает “Коммерсантъ”, который ознакомился с паспортом проекта развития этой ОС. По сведениям газеты, "Ростелеком" направил документ в центр...
 
Банки обходят приставов для своевременного погашения своих ссуд
Банки не стесняются обходить требования закона об исполнительном производстве, пишет "Коммерсантъ". Как выяснила газета, в условиях экономической нестабильности и ухудшающегося качества обслуживания долгов банки не стесняются обходить приставов для...
 
17 ноября 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,3484 руб., курс евро - 62,6675 руб.

 0
17 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 ноября, составляет 60,3484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,68 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 ноября, составляет 62,6675 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,78 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 ноября 2022 года 13:39
"Атомэнергопром" в конце ноября - начале декабря проведет сбор заявок на выпуск "зеленых" бондов объемом 9 млрд рублей
АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") в конце ноября - начале декабря планирует собирать заявки инвесторов на выпуск 3-летних "зеленых" облигаций серии 001P-02 объемом 9 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности - премия не...    читать дальше
.
17 ноября 2022 года 13:38
Чистая прибыль Siemens в 4-м финквартале выросла более чем 2 раза, выручка - на 18%
По итогам 4-го финквартала (июль-сентябрь) чистая прибыль крупнейшего в Европе промышленного конгломерата - Siemens AG - благодаря росту выручки и продаже активов выросла более чем в 2 раза и составила 2,91 млрд евро по сравнению с 1,33 млрд евро за аналогичный период годом...    читать дальше
.
17 ноября 2022 года 13:25
РФ в этом сельхозгоду может экспортировать около "60 млн т зерна, если сама себе не помешает" - Клепач
Россия в перспективе может значительно укрепить свои позиции на мировом продовольственном рынке, в текущем сельхозгоду в состоянии экспортировать порядка 60 млн тонн зерна, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"У нас рекордный урожай, такого не было, где-то...    читать дальше
.
17 ноября 2022 года 13:18
Европейские акции преимущественно снижаются сегодня
Сегодня большинство европейских фондовых индексов снижается в ходе торгов, несмотря на ослабление геополитических рисков. Исключение составляет германский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 13:11 мск упал на 1,26% и составил 428,98...    читать дальше
.
17 ноября 2022 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 17 ноября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,75 пункта (0,303%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2220,44 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2235,7 (+0,38%) пункта,...    читать дальше
.
17 ноября 2022 года 13:09
Инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 10,6%, в ЕС - до 11,5%
Потребительские цены в еврозоне в октябре 2022 года выросли на 10,6% относительно того же месяца 2021 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата. Показатель был пересмотрен по сравнению с 10,7%, объявленными ранее. Аналитики не ожидали пересмотра, пишет Trading...    читать дальше
.
17 ноября 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 61,27/67,09 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,27/67,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...
.
17 ноября 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,59/68,46 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,59/68,46 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 57 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.
17 ноября 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 17 ноября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 62,5/64 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,5/64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...
.
17 ноября 2022 года 12:59
Весь Дальний Восток может стать территорией опережающего развития
Правительство РФ рассмотрит возможность создания единой территории опережающего развития (ТОР) на всей территории Дальнего Востока, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев журналистам в четверг.

"Мы с Михаилом Мишустиным обсуждали дальнейшее...    читать дальше
.
17 ноября 2022 года 12:51
Чистая прибыль крупнейшего в Германии производителя стали выросла в 4-м финквартале в 3,4 раза
По итогам 4-го финквартала, который завершился 30 сентября, чистая прибыль крупнейшего производителя стали в Германии - промышленной группы ThyssenKrupp AG - выросла в 3,4 раза и составила 389 млн евро против 116 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Как говорится...    читать дальше
.
17 ноября 2022 года 12:47
"Русал" 17 ноября начал размещение второго выпуска коммерческих облигаций на 2,5 млрд юаней
МКПАО "Русал" 17 ноября приступил к размещению выпуска коммерческих облигаций серии 001PC-02 объемом 2,5 млрд юаней со сроком обращения 2,3 года, говорится в сообщении компании.

Ставка купона до погашения установлена на уровне 3,75% годовых. Длительность 1-го купонного...    читать дальше
.
17 ноября 2022 года 12:27
За 10 месяцев прямые иностранные инвестиции в Китай выросли на 14,4%
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-октябре увеличился на 14,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1,09 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В долларовом выражении...    читать дальше
.
17 ноября 2022 года 12:18
МОЭК выкупила по оферте 21,1% выпуска бондов 001P-03 на 1,06 млрд рублей
ПАО "МОЭК" приобрело в рамках оферты 1 млн 56,069 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 21,12%...    читать дальше
.
17 ноября 2022 года 12:16
В январе-октябре рост товарооборота сельхозпродукции между РФ и Китаем составил на 37%
Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Китаем за 10 месяцев этого года составил почти $6 млрд, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по...    читать дальше
.
17 ноября 2022 года 12:07
"Дочка" Aramco построит нефтехимическое предприятие в Южной Корее за $7 млрд
S-OIL, дочерняя компания Saudi Aramco, инвестирует $7 млрд в строительство одного из крупнейших в мире нефтехимических предприятий в Южной Корее, говорится в сообщении компании.

Предприятие будет находиться на площадке S-OIL в городе Ульсан. Ожидается, что оно сможет...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.