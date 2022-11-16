Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,3074 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,035 руб., максимальный - 61,0675 руб. Было заключено 30539 сделок. Объем торгов составил 83133,61 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,35 руб. за доллар США.

16 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 53 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3074 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38489,747 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 141,313 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 53 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3074 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,035 руб., максимальный - 61,0675 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,035 руб., максимальный - 61,0675 руб. Было заключено... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 354 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4989 руб. Минимальный курс юаня составил 8,463 руб., максимальный - 8,59 руб. Было заключено 30285 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,463 руб., максимальный - 8,59 руб. Было заключено 30285 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 97 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,6527 руб. Минимальный курс евро составил 62,415 руб., максимальный - 63,09 руб. Было заключено 20950 сделок.... Минимальный курс евро составил 62,415 руб., максимальный - 63,09 руб. Было заключено 20950 сделок.... читать дальше

.

Плодоовощная продукция в РФ с 8 по 14 ноября в среднем подорожала на 2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 1 по 7 ноября показатель вырос на 1,3%. По данным госстатистики, рост цен цены на огурцы составил 6,4%, помидоры - 5,6%, картофель -... По данным госстатистики, рост цен цены на огурцы составил 6,4%, помидоры - 5,6%, картофель -... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 8 по 14 ноября не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 1 по 7 ноября) цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше

.

За неделю с 8 по 14 ноября 2022 г. потребительские цены повысились на 0,06%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 1 по 7 ноября) цены повысились на 0,01%. С начала ноября цены прибавили 0,07%, с начала года выросли на... С начала ноября цены прибавили 0,07%, с начала года выросли на... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил среду в плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,18% и составил 2227,19 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,18% и составил 2227,19 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,34% - до 1163,59 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,34% - до 1163,59 пункта. Европейские рынки акций в начале... Европейские рынки акций в начале... читать дальше

.

Еврокомиссия призвала Совет ЕС включить в Шенгенское соглашение Болгарию, Румынию и Хорватию, поскольку страны эффективно выполнили все условия для присоединения к безвизовому пространству, следует из заявления на сайте Еврокомиссии (ЕК). "В течение многих лет эти... "В течение многих лет эти... читать дальше

.

Американский производитель микросхем Micron Technology Inc. ухудшил прогноз по выпуску продукции, сославшись на неблагоприятные рыночные условия. В сообщении Micron говорится, что производство чипов DRAM и NAND в текущем финквартале будет примерно на 20% ниже по... В сообщении Micron говорится, что производство чипов DRAM и NAND в текущем финквартале будет примерно на 20% ниже по... читать дальше

.

За неделю заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире выросла на 2%, смертность снизилась на 30%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В период с 7 по 13 ноября заболеваемость коронавирусом выросла в трех... В период с 7 по 13 ноября заболеваемость коронавирусом выросла в трех... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5400 тыс. баррелей - до 435,355 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2207 тыс. баррелей и составили 207,94 млн... Товарные запасы бензина повысились на 2207 тыс. баррелей и составили 207,94 млн... читать дальше

.

Минфин России установил новый рекорд привлечения денежных средств за один день, продав в среду на трех первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 823,02 млрд рублей по номиналу при общем спросе более 1,195 трлн рублей. При этом объем размещения на втором аукционе также составил... читать дальше

.

Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в среду, трейдеры оценивают неоднородные статданные, а также квартальные отчеты ритейлеров. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:10 мск снизился на 21,01 пункта (0,06%) и составил 33571,91 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:10 мск снизился на 21,01 пункта (0,06%) и составил 33571,91 пункта.... читать дальше

.

Поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" возобновились, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Bloomberg. По словам министра, на начальном этапе прокачка будет меньше обычного объема. Накануне вечером венгерская MOL сообщила "Интерфаксу", что... Накануне вечером венгерская MOL сообщила "Интерфаксу", что... читать дальше

.

Японский производитель микросхем Rohm Co. Ltd. рассматривает возможность присоединиться к группе инвесторов во главе с Japan Industrial Partners Inc. (JIP) для покупки японского промышленного конгломерата Toshiba Corp., пишет газета Nikkei со ссылкой на источники. Rohm... Rohm... читать дальше

.