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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 17 ноября в размере 62,6675 руб.
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Снижение российской экономики в 3-м квартале замедлилось до 4% после сокращения на 4,1% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, оживавшего падение на 4,4%.
 
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Покупку у населения ягод, грибов, орехов хотят вывести из серой зоны. В России не установлен порядок документирования покупки ягод переработчиками у населения: банки такие сделки часто рассматривают как высокорискованные, блокируют счета и заносят...
 
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16 ноября 2022 года 15:59

ЦБ РФ установил курс евро с 17 ноября в размере 62,6675 руб.

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16 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 ноября, составляет 62,6675 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,78 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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16 ноября 2022 года 19:15
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Минимальный курс доллара США составил 60,035 руб., максимальный - 61,0675 руб. Было заключено...    читать дальше
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16 ноября 2022 года 19:15
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Минимальный курс юаня составил 8,463 руб., максимальный - 8,59 руб. Было заключено 30285 сделок....    читать дальше
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16 ноября 2022 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 97 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,6527 руб.

Минимальный курс евро составил 62,415 руб., максимальный - 63,09 руб. Было заключено 20950 сделок....    читать дальше
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16 ноября 2022 года 19:02
Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился до 2% - Росстат
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По данным госстатистики, рост цен цены на огурцы составил 6,4%, помидоры - 5,6%, картофель -...    читать дальше
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16 ноября 2022 года 19:01
Недельные цены на бензин в РФ по-прежнему стабильны - Росстат
Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 8 по 14 ноября не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 1 по 7 ноября) цены также не менялись.

Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на...    читать дальше
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16 ноября 2022 года 19:00
За неделю с 8 по 14 ноября инфляция ускорилась до 0,06% - Росстат
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16 ноября 2022 года 18:57
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16 ноября 2022 года 18:52
Еврокомиссия рекомендовала принять в Шенгенскую зону Хорватию, Румынию и Болгарию
Еврокомиссия призвала Совет ЕС включить в Шенгенское соглашение Болгарию, Румынию и Хорватию, поскольку страны эффективно выполнили все условия для присоединения к безвизовому пространству, следует из заявления на сайте Еврокомиссии (ЕК).

"В течение многих лет эти...    читать дальше
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16 ноября 2022 года 18:45
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Американский производитель микросхем Micron Technology Inc. ухудшил прогноз по выпуску продукции, сославшись на неблагоприятные рыночные условия.

В сообщении Micron говорится, что производство чипов DRAM и NAND в текущем финквартале будет примерно на 20% ниже по...    читать дальше
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За неделю заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире выросла на 2%, смертность снизилась на 30%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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16 ноября 2022 года 18:31
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16 ноября 2022 года 18:28
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Минфин России установил новый рекорд привлечения денежных средств за один день, продав в среду на трех первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 823,02 млрд рублей по номиналу при общем спросе более 1,195 трлн рублей. При этом объем размещения на втором аукционе также составил...    читать дальше
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16 ноября 2022 года 18:21
Рынки акций США торгуются в красной зоне
Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в среду, трейдеры оценивают неоднородные статданные, а также квартальные отчеты ритейлеров.

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16 ноября 2022 года 18:15
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16 ноября 2022 года 18:07
К покупке Toshiba могут присоединиться японские Rohm и Suzuki Motor
Японский производитель микросхем Rohm Co. Ltd. рассматривает возможность присоединиться к группе инвесторов во главе с Japan Industrial Partners Inc. (JIP) для покупки японского промышленного конгломерата Toshiba Corp., пишет газета Nikkei со ссылкой на источники.

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