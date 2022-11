ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 ноября в размере 60,3484 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38489,747 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 141,313 млрд руб., или на...

Американский производитель микросхем Micron Technology Inc. ухудшил прогноз по выпуску продукции, сославшись на неблагоприятные рыночные условия.

Японский производитель микросхем Rohm Co. Ltd. рассматривает возможность присоединиться к группе инвесторов во главе с Japan Industrial Partners Inc. (JIP) для покупки японского промышленного конгломерата Toshiba Corp., пишет газета Nikkei со ссылкой на источники.

