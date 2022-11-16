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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,5204 руб.
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16 ноября 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,5204 руб.
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16 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5204 руб. Минимальный курс юаня составил 8,5 руб., максимальный - 8,581 руб. Была заключена 2751 сделка. Объем торгов составил 5397,63 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,507 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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