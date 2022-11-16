Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,5204 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,5 руб., максимальный - 8,581 руб. Была заключена 2751 сделка. Объем торгов составил 5397,63 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,507 руб. за юань.

16 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5204 руб.

.

Индекс Мосбиржи развернулся после утреннего снижения и ушел в плюс. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,83 пункта (0,397%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2232,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2232,76... читать дальше

.

Максимальное значение за неделю (с 9 ноября по 16 ноября) - 61,7786 руб. за доллар, минимальное значение - 61,0356 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,02 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,78/67,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 74 коп., Cредний курс продажи...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,8/68,2 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 40 коп., Cредний курс продажи упал на 25...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,85/64,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...

.

Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. в третьем квартале подросла на 1% относительно того же периода прошлого года - до 39,9 млрд юаней ($5,6 млрд), сообщается в отчетности компании. Показатель увеличился благодаря сокращению расходов. Между... Между... читать дальше

.

Минфин РФ не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки, которая истекает в этом году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. "Мы исходим из того, что эта программа будет закончена 31 декабря", - сказал он сегодня журналистам. "Мы исходим из того, что эта программа будет закончена 31 декабря", - сказал он сегодня журналистам. Отвечая на... Отвечая на... читать дальше

.

Замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова сообщила, что прогнозируемый рост средней номинальной зарплаты в России в 2022 году составит 11,6%. "По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько", -... "По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько", -... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги двух выпусков облигаций ОАО "АБЗ-1" ("Асфальтобетонный завод № 1") серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB, сообщается в пресс-релизе агентства. "По данным выпускам не предусмотрены возможные... "По данным выпускам не предусмотрены возможные... читать дальше

.

Традиционная полугодовая конференция министров ОПЕК состоится 3 декабря, сообщил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. По его словам, он не в курсе намерений Ирака пересмотреть свою квоту в рамках сделки ОПЕК+. "Я видел комментарии премьер-министра... По его словам, он не в курсе намерений Ирака пересмотреть свою квоту в рамках сделки ОПЕК+. "Я видел комментарии премьер-министра... читать дальше

.

В ходе сегодняшних торгов большинство фондовых индексов стран Западной Европы умеренно снижается, инвесторы оценивают данные о британской инфляции и корпоративные новости. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:31 мск понизился на 0,64% и... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:31 мск понизился на 0,64% и... читать дальше

.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении поправки в "антиотмывочный" закон, которые исключают необоснованный запрет на банковское обслуживание таких крупных платформ, как Avito и VK, если там обнаружены отдельные страницы с запрещенным в РФ... читать дальше

.

ООО "Славпроект" (Иваново) готовит к размещению выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Это... Это... читать дальше

.

Несколько иностранных участников ведут переговоры о продаже дочерних банков в России, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в Госдуме. "Там есть ряд (иностранных банков, ведущих переговоры о продаже "дочек" в РФ). Периодически администрация... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5204 руб. Минимальный курс юаня составил 8,5 руб., максимальный - 8,581 руб. Была заключена 2751 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,5 руб., максимальный - 8,581 руб. Была заключена 2751 сделка.... читать дальше

.

Цены на никель подскочили до максимума более чем за 6 месяцев на фоне невысоких объемов сделок на бирже, пишет Financial Times. Фьючерс на никель с поставкой через 3 месяца на торгах Лондонской биржи металлов (LME) вчера подорожал на 5% - до $30,179 тыс. за тонну. За... Фьючерс на никель с поставкой через 3 месяца на торгах Лондонской биржи металлов (LME) вчера подорожал на 5% - до $30,179 тыс. за тонну. За... читать дальше

.