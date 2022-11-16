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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1709,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3632,87 млрд руб.
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16 ноября 2022 года 09:31
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1709,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3632,87 млрд руб.
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16 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 ноября составили по Российской Федерации 1709,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1555,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2290,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2166,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 ноября составили 3632,87 млрд руб. против 3375,21777 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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