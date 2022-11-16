ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,3116 руб., евро - 62,6297 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 62,6297 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,43 коп.

16 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 60,3116 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,66 коп.

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Индекс Мосбиржи развернулся после утреннего снижения и ушел в плюс. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,83 пункта (0,397%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2232,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2232,76... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 9 ноября по 16 ноября) - 61,7786 руб. за доллар, минимальное значение - 61,0356 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,02 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,78/67,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 74 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,8/68,2 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 40 коп., Cредний курс продажи упал на 25...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,85/64,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...

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Чистая прибыль китайского интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. в третьем квартале подросла на 1% относительно того же периода прошлого года - до 39,9 млрд юаней ($5,6 млрд), сообщается в отчетности компании. Показатель увеличился благодаря сокращению расходов. Между... Между... читать дальше

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Минфин РФ не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки, которая истекает в этом году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. "Мы исходим из того, что эта программа будет закончена 31 декабря", - сказал он сегодня журналистам. "Мы исходим из того, что эта программа будет закончена 31 декабря", - сказал он сегодня журналистам. Отвечая на... Отвечая на... читать дальше

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Замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова сообщила, что прогнозируемый рост средней номинальной зарплаты в России в 2022 году составит 11,6%. "По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько", -... "По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько", -... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги двух выпусков облигаций ОАО "АБЗ-1" ("Асфальтобетонный завод № 1") серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB, сообщается в пресс-релизе агентства. "По данным выпускам не предусмотрены возможные... "По данным выпускам не предусмотрены возможные... читать дальше

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Традиционная полугодовая конференция министров ОПЕК состоится 3 декабря, сообщил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. По его словам, он не в курсе намерений Ирака пересмотреть свою квоту в рамках сделки ОПЕК+. "Я видел комментарии премьер-министра... По его словам, он не в курсе намерений Ирака пересмотреть свою квоту в рамках сделки ОПЕК+. "Я видел комментарии премьер-министра... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов большинство фондовых индексов стран Западной Европы умеренно снижается, инвесторы оценивают данные о британской инфляции и корпоративные новости. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:31 мск понизился на 0,64% и... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:31 мск понизился на 0,64% и... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении поправки в "антиотмывочный" закон, которые исключают необоснованный запрет на банковское обслуживание таких крупных платформ, как Avito и VK, если там обнаружены отдельные страницы с запрещенным в РФ... читать дальше

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ООО "Славпроект" (Иваново) готовит к размещению выпуск годовых облигаций объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Это... Это... читать дальше

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Несколько иностранных участников ведут переговоры о продаже дочерних банков в России, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в Госдуме. "Там есть ряд (иностранных банков, ведущих переговоры о продаже "дочек" в РФ). Периодически администрация... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 273 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5204 руб. Минимальный курс юаня составил 8,5 руб., максимальный - 8,581 руб. Была заключена 2751 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,5 руб., максимальный - 8,581 руб. Была заключена 2751 сделка.... читать дальше

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Цены на никель подскочили до максимума более чем за 6 месяцев на фоне невысоких объемов сделок на бирже, пишет Financial Times. Фьючерс на никель с поставкой через 3 месяца на торгах Лондонской биржи металлов (LME) вчера подорожал на 5% - до $30,179 тыс. за тонну. За... Фьючерс на никель с поставкой через 3 месяца на торгах Лондонской биржи металлов (LME) вчера подорожал на 5% - до $30,179 тыс. за тонну. За... читать дальше

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