Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,5343 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,498 руб., максимальный - 8,572 руб. Было заключено 53066 сделок. Объем торгов составил 92714,83 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,55 руб. за юань.

15 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 76 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5343 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38631,060 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 165,837 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4548 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,643 руб. Минимальный курс евро составил 62,2325 руб., максимальный - 63,025 руб. Было заключено 17754... Минимальный курс евро составил 62,2325 руб., максимальный - 63,025 руб. Было заключено 17754... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 76 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5343 руб. Минимальный курс юаня составил 8,498 руб., максимальный - 8,572 руб. Было заключено 53066 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,498 руб., максимальный - 8,572 руб. Было заключено 53066 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3021 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,1 руб., максимальный - 60,75 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,1 руб., максимальный - 60,75 руб. Было заключено... читать дальше

.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-13R объемом 20 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, говорится в сообщении госкорпорации. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября за час без премаркетинга. Сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября за час без премаркетинга. Срок обращения выпуска - 2,5 года, номинальная... Срок обращения выпуска - 2,5 года, номинальная... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Московского кредитного банка (МКБ) на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Подтверждение кредитного рейтинга банка отражает базовые ожидания АКРА,... Подтверждение кредитного рейтинга банка отражает базовые ожидания АКРА,... читать дальше

.

ГК "Автодор" с 10:00 17 ноября до 15:00 МСК 18 ноября планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-004Р-02 с офертой через 2 года объемом 4,6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности - премия не более 200 б.п. к... Ориентир доходности - премия не более 200 б.п. к... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе после 3-дневного роста под давлением продаж на фоне просевшей нефти. Тем временем на внешних фондовых площадках наблюдалась позитивная динамика. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций Преимущественно в... Тем временем на внешних фондовых площадках наблюдалась позитивная динамика. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций Преимущественно в... читать дальше

.

Цены на нефть опускались сегодня до минимума за три недели после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тыс. баррелей в сутки, но прогноз на 2023 год был... МЭА во вторник повысило прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 180 тыс. баррелей в сутки, но прогноз на 2023 год был... читать дальше

.

Решение о дополнительных поставках нефтепродуктов из РФ в Монголию будет принято в декабре, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам российско-монгольской межправкомиссии. "Мы сегодня активно обсуждали увеличение поставок нефтепродуктов на... "Мы сегодня активно обсуждали увеличение поставок нефтепродуктов на... читать дальше

.

Продажи объектов жилой недвижимости в Канаде в октябре 2022 года выросли на 1,3% по сравнению с сентябрем, это первый рост в помесячном выражении с февраля, когда ЦБ страны приступил к повышению процентных ставок, сообщила Канадская ассоциация недвижимости (Canadian Real Estate... читать дальше

.

Экспорт зерна из РФ с начала 2022-2023 сельхозгода (июль 2022 - июнь 2023 года) приблизился к прошлогодний показателям, несмотря на барьеры, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Прогноз экспорта зерна по итогам текущего сельхозгода остается неизменным. "Несмотря на... "Несмотря на... читать дальше

.

Введение акциза на сладкие напитки в РФ содержит риск снижения их производства и инвестиций в отрасль. Это также грозит ростом розничных цен и сокращением прибыли производителей. Такая позиция Минсельхоза изложена в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства о... читать дальше

.

Подавляющее большинство (92%) фондовых управляющих, опрошенных Bank of America, ожидает, что темпы роста мировой экономики будут ниже тренда, а инфляция - выше тренда в следующем году. Ни один из 309 управляющих, в совокупности распоряжающихся активами на $854 млрд, не... Ни один из 309 управляющих, в совокупности распоряжающихся активами на $854 млрд, не... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 977 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3089 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,0925 руб., максимальный - 60,73 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,0925 руб., максимальный - 60,73 руб. Было... читать дальше

.

Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов, достигнув максимумов за два месяца. Поддержку рынку в том числе оказывают надежды инвесторов на замедление темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Поддержку рынку в том числе оказывают надежды инвесторов на замедление темпов повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Заместитель... Заместитель... читать дальше

.