Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2290,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3375,22 млрд руб.

15 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 ноября составили по Российской Федерации 2290,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2166,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2996 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2848,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 ноября составили 3375,22 млрд руб. против 2918,52785 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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