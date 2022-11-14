Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,429 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,2 руб., максимальный - 60,6925 руб. Было заключено 29322 сделки. Объем торгов составил 77764,59 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,55 руб. за доллар США.

14 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1688 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,429 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38796,897 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 241,558 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1688 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,429 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,2 руб., максимальный - 60,6925 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,2 руб., максимальный - 60,6925 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5821 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,1882 руб. Минимальный курс евро составил 61,05 руб., максимальный - 62,4475 руб. Было заключено 14770 сделок.... Минимальный курс евро составил 61,05 руб., максимальный - 62,4475 руб. Было заключено 14770 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 928,9999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5419 руб. Минимальный курс юаня составил 8,5 руб., максимальный - 8,57 руб. Была заключена... Минимальный курс юаня составил 8,5 руб., максимальный - 8,57 руб. Была заключена... читать дальше

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Министерство науки и высшего образования РФ подготовило изменения в закон "Об образовании", согласно которым программы специалитета станут ведущими в системе высшего образования России, особенно в части подготовки востребованных кадров. "Подготовка кадров,... "Подготовка кадров,... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС более чем на процент. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 1,23% и составил 2244,77 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 1,23% и составил 2244,77 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,02% - до 1170,05 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,02% - до 1170,05 пункта. В понедельник в Азии... В понедельник в Азии... читать дальше

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Рост спроса на газ в Китае в этом году может оказаться самым низким за всю историю наблюдений и, возможно, даже отрицательным, заявил директор департамента продаж PetroChina Ван Бяо агентству "Интерфакс" в ходе China Gas Industry Summit. По его словам, темпы повышения... По его словам, темпы повышения... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в октябре 2022 года уменьшилась на 280,7 млрд рублей, или на 1,3%, до 20 трлн 814,8 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России. Денежная база в январе-октябре 2022 года увеличилась на 475,9 млрд рублей, или на 2,3%,... Денежная база в январе-октябре 2022 года увеличилась на 475,9 млрд рублей, или на 2,3%,... читать дальше

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Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:06 МСК понизился на 9,4 пункта (0,03%) и составил 33738,46 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:06 МСК понизился на 9,4 пункта (0,03%) и составил 33738,46 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 11,22 пункта (0,28%) -... Standard & Poor's 500 опустился на 11,22 пункта (0,28%) -... читать дальше

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Группа "Русагро" подготовила план работы активов, расположенных вблизи госграницы РФ (в Белгородской области), на случай ухудшения ситуации, сообщил финансовый директор "Русагро" Александр Тарасов. "По всем активам, которые у нас находятся в непосредственной близости от... "По всем активам, которые у нас находятся в непосредственной близости от... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7726,000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4066 руб. Минимальный курс доллара США составил 60 руб., максимальный - 60,8925 руб.... Минимальный курс доллара США составил 60 руб., максимальный - 60,8925 руб.... читать дальше

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Власти Германии решили национализировать бывшую дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania. Теперь она сменила название на SEFE Securing Energy for Europe GmbH. Правительство ФРГ приобретет 100% акций SEFE и увеличит кредит компании до 13,8 млрд евро, сообщает... Правительство ФРГ приобретет 100% акций SEFE и увеличит кредит компании до 13,8 млрд евро, сообщает... читать дальше

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Власти Польши ввели внешнее управление в отношении 48-процентной доли "Газпрома" в совместном предприятии EuRoPol GAZ - владельце польского участка магистрали "Ямал-Европа", сообщает газета Parkiet. По данным издания, такое решение связано с тем, что в совместном... По данным издания, такое решение связано с тем, что в совместном... читать дальше

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Правительство РФ одобрило участие японской SODECO и индийской ONGC в новом российском операторе проекта "Сахалин-1", следует из соответствующих распоряжений премьер-министра Михаила Мишустина, имеющихся у "Интерфакса". Согласно документам, SODECO ("Сахалин Ойл энд Газ... Согласно документам, SODECO ("Сахалин Ойл энд Газ... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое меняет ряд механизмов работы "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа за счет корректировки требований к проектам и их инвесторам. Согласно опубликованному в понедельник документу,... Согласно опубликованному в понедельник документу,... читать дальше

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Канада введет санкции против еще 23 граждан РФ в связи с нарушением прав человека, сообщается на сайте премьер-министра страны Джастина Трюдо в понедельник. "Канада также вводит дополнительные санкции против российских граждан. Эти санкции затронут 23 членов из... "Канада также вводит дополнительные санкции против российских граждан. Эти санкции затронут 23 членов из... читать дальше

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