.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1154,6 млрд руб.
.
14 ноября 2022 года 10:09
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1154,6 млрд руб.
|0
14 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 1154,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1161,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 ноября 2022 года 20:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 ноября выросла на 0,63% и составила 38796,897 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38796,897 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 241,558 млрд руб., или на...
.14 ноября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1688 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,429 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,2 руб., максимальный - 60,6925 руб. Было заключено... читать дальше
.14 ноября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5821 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,1882 руб. Минимальный курс евро составил 61,05 руб., максимальный - 62,4475 руб. Было заключено 14770 сделок.... читать дальше
.14 ноября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 928,9999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5419 руб. Минимальный курс юаня составил 8,5 руб., максимальный - 8,57 руб. Была заключена... читать дальше
.14 ноября 2022 года 19:01
Министерство науки и высшего образования РФ подготовило изменения в закон "Об образовании", согласно которым программы специалитета станут ведущими в системе высшего образования России, особенно в части подготовки востребованных кадров. "Подготовка кадров,... читать дальше
.14 ноября 2022 года 18:54
Российский фондовый рынок завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС более чем на процент. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 1,23% и составил 2244,77 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,02% - до 1170,05 пункта. В понедельник в Азии... читать дальше
.14 ноября 2022 года 18:38
Рост спроса на газ в Китае в этом году может оказаться самым низким за всю историю наблюдений и, возможно, даже отрицательным, заявил директор департамента продаж PetroChina Ван Бяо агентству "Интерфакс" в ходе China Gas Industry Summit. По его словам, темпы повышения... читать дальше
.14 ноября 2022 года 18:25
Денежная база РФ в широком определении в октябре снизилась на 1,3%, в январе-октябре увеличилась на 2,3% - ЦБ
Денежная база РФ в широком определении в октябре 2022 года уменьшилась на 280,7 млрд рублей, или на 1,3%, до 20 трлн 814,8 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России. Денежная база в январе-октябре 2022 года увеличилась на 475,9 млрд рублей, или на 2,3%,... читать дальше
.14 ноября 2022 года 18:16
Американские фондовые индексы умеренно опускаются в начале торгов в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:06 МСК понизился на 9,4 пункта (0,03%) и составил 33738,46 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 11,22 пункта (0,28%) -... читать дальше
.14 ноября 2022 года 18:09
Группа "Русагро" подготовила план работы активов, расположенных вблизи госграницы РФ (в Белгородской области), на случай ухудшения ситуации, сообщил финансовый директор "Русагро" Александр Тарасов. "По всем активам, которые у нас находятся в непосредственной близости от... читать дальше
.14 ноября 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7726,000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4066 руб. Минимальный курс доллара США составил 60 руб., максимальный - 60,8925 руб.... читать дальше
.14 ноября 2022 года 17:54
Власти Германии решили национализировать бывшую дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania. Теперь она сменила название на SEFE Securing Energy for Europe GmbH. Правительство ФРГ приобретет 100% акций SEFE и увеличит кредит компании до 13,8 млрд евро, сообщает... читать дальше
.14 ноября 2022 года 17:42
Власти Польши ввели внешнее управление в отношении 48-процентной доли "Газпрома" в совместном предприятии EuRoPol GAZ - владельце польского участка магистрали "Ямал-Европа", сообщает газета Parkiet. По данным издания, такое решение связано с тем, что в совместном... читать дальше
.14 ноября 2022 года 17:31
Правительство РФ одобрило участие японской SODECO и индийской ONGC в новом российском операторе проекта "Сахалин-1", следует из соответствующих распоряжений премьер-министра Михаила Мишустина, имеющихся у "Интерфакса". Согласно документам, SODECO ("Сахалин Ойл энд Газ... читать дальше
.14 ноября 2022 года 17:22
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое меняет ряд механизмов работы "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа за счет корректировки требований к проектам и их инвесторам. Согласно опубликованному в понедельник документу,... читать дальше
.14 ноября 2022 года 17:10
Канада введет санкции против еще 23 граждан РФ в связи с нарушением прав человека, сообщается на сайте премьер-министра страны Джастина Трюдо в понедельник. "Канада также вводит дополнительные санкции против российских граждан. Эти санкции затронут 23 членов из... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.