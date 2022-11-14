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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,2179 руб., евро - 61,5416 руб.
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14 ноября 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,2179 руб., евро - 61,5416 руб.

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14 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 60,2179 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 102,55 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 61,5416 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,79 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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