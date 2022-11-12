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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 ноября в размере 60,2179 руб., евро - 61,5416 руб.
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12 ноября 2022 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 ноября в размере 60,2179 руб., евро - 61,5416 руб.
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12 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 60,2179 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 102,55 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 ноября, составляет 61,5416 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,79 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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