11 ноября 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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11 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 14.11 по 20.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|14.11.2022
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Сентябрь 2022
|15.11.2022
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Октябрь 2022
|15.11.2022
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Сентябрь 2022
|15.11.2022
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Октябрь 2022
|15.11.2022
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Ноябрь 2022
|15.11.2022
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Сентябрь 2022
|15.11.2022
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Ноябрь 2022
|15.11.2022
|13:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|III квартал 2022
|15.11.2022
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Сентябрь 2022
|15.11.2022
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Октябрь 2022
|15.11.2022
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Ноябрь 2022
|16.11.2022
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Октябрь 2022
|16.11.2022
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Октябрь 2022
|16.11.2022
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Октябрь 2022
|16.11.2022
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Октябрь 2022
|16.11.2022
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Октябрь 2022
|16.11.2022
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Октябрь 2022
|16.11.2022
|17:15
|Промышленное производство в США
|Октябрь 2022
|16.11.2022
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Сентябрь 2022
|16.11.2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 05 по 11 ноября
|17.11.2022
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Сентябрь 2022
|17.11.2022
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Ноябрь 2022
|17.11.2022
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Сентябрь 2022
|17.11.2022
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Октябрь 2022
|17.11.2022
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Сентябрь 2022
|17.11.2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 30 октября по 05 ноября
|17.11.2022
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Ноябрь 2022
|17.11.2022
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Октябрь 2022
|17.11.2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 по 29 октября
|18.11.2022
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Октябрь 2022
|18.11.2022
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Октябрь 2022
|18.11.2022
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Октябрь 2022
|18.11.2022
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Октябрь 2022
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