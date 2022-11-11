.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,6957 руб.
.
11 ноября 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,6957 руб.
|0
11 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6659,999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6957 руб. Минимальный курс евро составил 61,075 руб., максимальный - 62,1 руб. Было заключено 6072 сделки. Объем торгов составил 15295,29 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,0975 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 ноября 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 11 ноября выросла на 1,18% и составила 38555,339 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38555,339 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 448,674 млрд руб., или на...
.11 ноября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5872 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6061 руб. Минимальный курс евро составил 61,0275 руб., максимальный - 62,28 руб. Было заключено 18029... читать дальше
.11 ноября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,449 руб. Минимальный курс юаня составил 8,385 руб., максимальный - 8,48 руб. Было заключено 48766 сделок.... читать дальше
.11 ноября 2022 года 19:06
Решение министерства торговли США отозвать у экономики России статус рыночной - сугубо политическое, с практической точки зрения не имеет особого значения, может быть оспорено во Всемирной торговой организации, говорится в заявлении Минэкономразвития РФ. "Это предвзятое... читать дальше
.11 ноября 2022 года 19:02
В январе-сентябре 2022 года естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ снизилась на 31,4% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года, составив 463,5 тыс. человек (против 675,7 тыс. годом ранее), сообщил Росстат. Число родившихся в... читать дальше
.11 ноября 2022 года 18:56
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом, завершил пятницу в плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,34% и составил 2217,44 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,69% - до 1157,24 пункта. Европейские рынки акций в основном... читать дальше
.11 ноября 2022 года 18:46
Совокупный объем средств на счетах типа "С", на которых блокируются средства нерезидентов из недружественных юрисдикций, на данный момент превышает 280 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Банке России. Специальные рублевые счета типа "С" были введены президентским... читать дальше
.11 ноября 2022 года 18:38
В ходе торгов в пятницу американские фондовый индекс Dow Jones Industrial Average снижается, S&P 500 и Nasdaq Composite демонстрируют уверенный рост. Трейдеры оценивают статданные, а также новость о банкротстве криптовалютной биржи FTX и сигналы смягчения карантинных ограничений... читать дальше
.11 ноября 2022 года 18:33
В 3-м квартале ритейлер Sunlight, управляющий сетью ювелирных магазинов, увеличил онлайн-продажи на 43% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, почти до 5 млрд рублей. Рекордная динамика онлайн-продаж стала ключевым драйвером роста компании, говорится в... читать дальше
.11 ноября 2022 года 18:25
В ноябре индекс потребительского доверия в США уменьшился до 54,7 пункта с 59,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальное значение показателя с июля текущего... читать дальше
.11 ноября 2022 года 18:10
Цены на золото поднимаются в ходе торгов в пятницу, продолжая рост после подъема до максимума с августа накануне. Поддержку рынку оказывают надежды на возможное замедление темпов ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в декабре,... читать дальше
.11 ноября 2022 года 18:02
Криптовалютная биржа FTX инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США. Главный исполнительный директор компании Сэм Банкман-Фрид покинул свой пост, говорится в сообщении, распространенном FTX через Twitter. Новым CEO компании станет... читать дальше
.11 ноября 2022 года 17:50
Энергетический кризис 2022 года показал, что нужно продолжать инвестиции в нефть и газ, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ в ходе форума, организованного в рамках СОР27. Он заметил, что население планеты растет и энергии требуется больше, но при этом нужно снижать выбросы... читать дальше
.11 ноября 2022 года 17:42
В Госдуму внесен законопроект, который меняет процедуру включения кредитных потребительских кооперативов (КПК) в реестр ЦБ и наделяет регулятора полномочиями по внесудебному исключению кооперативов из реестра. Законопроект (№232696-8) также уточняет требования к нормативам... читать дальше
.11 ноября 2022 года 17:33
В октябре расходы потребителей на покупки онлайн практически не изменились по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году, согласно данным Adobe Analytics. Потребители в США потратили на покупки в интернете $72,2 млрд, отмечает Adobe. Это на 10,9% больше, чем в... читать дальше
.11 ноября 2022 года 17:25
Криптовалютный сектор столкнулся с кризисом, который может привести к краху ряда компаний в ближайшие недели, предупреждает основатель и глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. Рынку еще предстоит прочувствовать все последствия кризиса вокруг... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.