.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1161,5 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в октябре составила 0,18%
Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,18% после повышения на 0,05% в сентябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 12,6%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
Минфин намерен удерживать госдолг в пределах 20% ВВП
Минфин намерен сохранить соотношение государственного долга России и ВВП до 2030 г. на уровне, не превышающем 20%, следует из плана деятельности министерства на 2022-2027 гг., с которым ознакомились "Ведомости". В предыдущем аналогичном документе -...
 
С начала года в РФ закрылись 160 дилерских автоцентров
В 2022 году в России прекратили свою деятельность 160 дилеров по продаже автомобилей, рассказал "Известиям" вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его словам, всего в стране было около 3 тыс. центров. С первого...
 
Минторг США признал экономику России нерыночной
Министерство торговли США по итогам проведенного расследования решило, что Россия не может больше считаться страной с рыночной экономикой, статус экономики РФ будет переквалифицирован в нерыночный. "Министерство торговли (США) считает, что Россия...
 
11 ноября 2022 года 10:10

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1161,5 млрд руб.

 0
11 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1161,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1156,9 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
11 ноября 2022 года 11:21
ООО "Феррони" установило ставку 14-го купона облигаций БО-П01 на уровне 12,5%
ООО "Феррони" установило ставку 14-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 11:17
Девелопер Glorax в первой половине декабря планирует провести сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей
ООО "Глоракс" сдвинуло на первую половину декабря сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок в...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 11:15
"Газпром" установил ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 20 млрд рублей на уровне 9,3-9,4%
О "Газпром капитал" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне 9,30-9,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 11:15
Более 140 млрд руб. планирует направить Подмосковье в 2023 году на развитие транспортной системы
Проектом бюджета Московской области на развитие транспортной системы и ремонт дорог в следующем году предусмотрено более 140 млрд рублей, сообщает пресс-центр Мособлдумы в пятницу.

"Мы должны обеспечить удобный и регулярный пассажирский транспорт, предоставить все...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 11:07
Денежная база в России выросла за неделю на 100,3 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 3 ноября составил 15 трлн 714,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 28 октября денежная база в России равнялась 15 трлн 614,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,64%, или на 100,3 млрд...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 10:59
"Селектел" установил ставку 1-го купона бондов объемом 3 млрд руб. на уровне 11,5%
ть дата-центров "Селектел" установила ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,50% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,83% годовых. По выпуску...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 10:57
ВВП Великобритании в 3-м квартале снизился на 0,2%, промпроизводство сократилось на 1,5%
Экономика Великобритании в третьем квартале снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,5%, сообщает Trading...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 10:50
Премии страховщиков по ОСАГО выросли за 9 месяцев на 12%, выплаты практически не изменились - РСА
Совокупные премии российских страховщиков в сегменте ОСАГО по итогам девяти месяцев 2022 года увеличились на 12% - до 193,9 млрд рублей, объем общих выплат практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 113,7 млрд рублей, сообщил...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 10:42
Энергокомпании пожаловались на "РЖД" за сбой в ритмичности поставок топлива энергостанциям - Минэнерго
Энергокомпании пожаловались Минэнерго РФ на нарушение сроков поставок топлива со стороны РЖД, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов на совещании по подготовке к отопительному сезону.

"Энергокомпании, такие как "РусГидро" и "Интер РАО", отмечают, что сроки и объемы...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 10:34
Tele2 подала иск к Ericsson из-за недопоставок оборудования
ООО "Т2 Мобайл" 9 ноября подало иск в Арбитражный суд Москвы против российской "дочки" Ericsson и поставщика их оборудования, следует из данных картотеки суда.

Ответчиками выступают два юрлица: ООО "Сател ТВК" и АО "Эрикссон Корпорация".

Представитель Tele2...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 10:29
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 11 ноября растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,23 пункта (0,644%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2224,25 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 13,36 пункта (1,161%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 10:26
Повышение цен на мясо и птицу за последний месяц наблюдали 36% россиян - опрос
Рост цен на мясо и молочную продукцию за последний месяц заметили более трети россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Как сообщается в пятницу на сайте ФОМ, на вопрос социологов о том, "на какие основные продукты цены за последний...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 10:19
Argus изменяет расчет котировок российской нефти Urals
Argus изменяет расчет котировок российской нефти Urals из-за ожидаемого вступления в силу эмбарго ЕС на закупки нефти из РФ, сообщило ценовое агентство в материале для клиентов "Ценообразование Urals меняется коренным образом".

Там отказались от дополнительных...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 10:12
В октябре инфляция в Германии ускорилась до 10,4% - окончательные данные
В октябре 2022 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 10,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года после повышения на 10% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны...    читать дальше
.
11 ноября 2022 года 10:10
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1161,5 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1161,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
11 ноября 2022 года 10:09
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 62,49/66,74 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,49/66,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 102 коп., Cредний курс продажи...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.