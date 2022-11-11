11 ноября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Сентябрь 2022
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2022
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Сентябрь 2022
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Октябрь 2022
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Октябрь 2022
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|III квартал 2022
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Сентябрь 2022
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Ноябрь 2022
|22:00
|Бюджет США
|Октябрь 2022
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11 ноября 2022 года 11:21
ООО "Феррони" установило ставку 14-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего... читать дальше
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11 ноября 2022 года 11:17
ООО "Глоракс" сдвинуло на первую половину декабря сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок в... читать дальше
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11 ноября 2022 года 11:15
О "Газпром капитал" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне 9,30-9,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне... читать дальше
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11 ноября 2022 года 11:15
Проектом бюджета Московской области на развитие транспортной системы и ремонт дорог в следующем году предусмотрено более 140 млрд рублей, сообщает пресс-центр Мособлдумы в пятницу.
"Мы должны обеспечить удобный и регулярный пассажирский транспорт, предоставить все... читать дальше
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11 ноября 2022 года 11:07
Объем денежной базы в узком определении в России на 3 ноября составил 15 трлн 714,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 28 октября денежная база в России равнялась 15 трлн 614,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,64%, или на 100,3 млрд... читать дальше
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11 ноября 2022 года 10:59
ть дата-центров "Селектел" установила ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,50% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,83% годовых. По выпуску... читать дальше
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11 ноября 2022 года 10:57
Экономика Великобритании в третьем квартале снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,5%, сообщает Trading... читать дальше
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11 ноября 2022 года 10:50
Совокупные премии российских страховщиков в сегменте ОСАГО по итогам девяти месяцев 2022 года увеличились на 12% - до 193,9 млрд рублей, объем общих выплат практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 113,7 млрд рублей, сообщил... читать дальше
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11 ноября 2022 года 10:42
Энергокомпании пожаловались Минэнерго РФ на нарушение сроков поставок топлива со стороны РЖД, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов на совещании по подготовке к отопительному сезону.
"Энергокомпании, такие как "РусГидро" и "Интер РАО", отмечают, что сроки и объемы... читать дальше
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11 ноября 2022 года 10:34
ООО "Т2 Мобайл" 9 ноября подало иск в Арбитражный суд Москвы против российской "дочки" Ericsson и поставщика их оборудования, следует из данных картотеки суда.
Ответчиками выступают два юрлица: ООО "Сател ТВК" и АО "Эрикссон Корпорация".
Представитель Tele2... читать дальше
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11 ноября 2022 года 10:29
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,23 пункта (0,644%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2224,25 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 13,36 пункта (1,161%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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11 ноября 2022 года 10:26
Рост цен на мясо и молочную продукцию за последний месяц заметили более трети россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Как сообщается в пятницу на сайте ФОМ, на вопрос социологов о том, "на какие основные продукты цены за последний... читать дальше
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11 ноября 2022 года 10:19
Argus изменяет расчет котировок российской нефти Urals из-за ожидаемого вступления в силу эмбарго ЕС на закупки нефти из РФ, сообщило ценовое агентство в материале для клиентов "Ценообразование Urals меняется коренным образом".
Там отказались от дополнительных... читать дальше
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11 ноября 2022 года 10:12
В октябре 2022 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 10,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года после повышения на 10% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше
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11 ноября 2022 года 10:10
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1161,5 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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11 ноября 2022 года 10:09
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,49/66,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 102 коп., Cредний курс продажи...
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