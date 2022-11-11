ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,2434 руб., евро - 61,0037 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 61,0037 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,08 коп.

11 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 61,2434 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,23 коп.

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ООО "Феррони" установило ставку 14-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего... Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего... читать дальше

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ООО "Глоракс" сдвинуло на первую половину декабря сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок в... Ранее сообщалось, что компания планирует провести сбор заявок в... читать дальше

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О "Газпром капитал" установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-07 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне 9,30-9,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне... Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне... читать дальше

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Проектом бюджета Московской области на развитие транспортной системы и ремонт дорог в следующем году предусмотрено более 140 млрд рублей, сообщает пресс-центр Мособлдумы в пятницу. "Мы должны обеспечить удобный и регулярный пассажирский транспорт, предоставить все... "Мы должны обеспечить удобный и регулярный пассажирский транспорт, предоставить все... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 3 ноября составил 15 трлн 714,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 28 октября денежная база в России равнялась 15 трлн 614,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,64%, или на 100,3 млрд... На 28 октября денежная база в России равнялась 15 трлн 614,5 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,64%, или на 100,3 млрд... читать дальше

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ть дата-центров "Селектел" установила ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,83% годовых. По выпуску... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,83% годовых. По выпуску... читать дальше

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Экономика Великобритании в третьем квартале снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,5%, сообщает Trading... читать дальше

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Совокупные премии российских страховщиков в сегменте ОСАГО по итогам девяти месяцев 2022 года увеличились на 12% - до 193,9 млрд рублей, объем общих выплат практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 113,7 млрд рублей, сообщил... читать дальше

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Энергокомпании пожаловались Минэнерго РФ на нарушение сроков поставок топлива со стороны РЖД, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов на совещании по подготовке к отопительному сезону. "Энергокомпании, такие как "РусГидро" и "Интер РАО", отмечают, что сроки и объемы... "Энергокомпании, такие как "РусГидро" и "Интер РАО", отмечают, что сроки и объемы... читать дальше

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ООО "Т2 Мобайл" 9 ноября подало иск в Арбитражный суд Москвы против российской "дочки" Ericsson и поставщика их оборудования, следует из данных картотеки суда. Ответчиками выступают два юрлица: ООО "Сател ТВК" и АО "Эрикссон Корпорация". Ответчиками выступают два юрлица: ООО "Сател ТВК" и АО "Эрикссон Корпорация". Представитель Tele2... Представитель Tele2... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,23 пункта (0,644%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2224,25 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 13,36 пункта (1,161%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 13,36 пункта (1,161%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Рост цен на мясо и молочную продукцию за последний месяц заметили более трети россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Как сообщается в пятницу на сайте ФОМ, на вопрос социологов о том, "на какие основные продукты цены за последний... Как сообщается в пятницу на сайте ФОМ, на вопрос социологов о том, "на какие основные продукты цены за последний... читать дальше

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Argus изменяет расчет котировок российской нефти Urals из-за ожидаемого вступления в силу эмбарго ЕС на закупки нефти из РФ, сообщило ценовое агентство в материале для клиентов "Ценообразование Urals меняется коренным образом". Там отказались от дополнительных... Там отказались от дополнительных... читать дальше

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В октябре 2022 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 10,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года после повышения на 10% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1161,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,49/66,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 102 коп., Cредний курс продажи...

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