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10 ноября 2022 года 16:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 ноября
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10 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3377,36 (+81,9) руб./грамм; на серебро - 41,98 (+1,24) руб./грамм; на платину - 1955,24 (+31,34) руб./грамм; на палладий - 3717,51 (+46,4) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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10 ноября 2022 года 20:20
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НРД зарегистрировал 4 выпуска коммерческих облигаций МКПАО "Русал" серий 001PC-01 - 001PC-04, говорится в сообщениях компании. Выпускам присвоены регистрационные номера 4CDE-01-16677-A-001P - 4CDE-04-16677-A-001P. Срок погашения всех выпусков - 7 марта 2025... читать дальше
.10 ноября 2022 года 19:45
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.10 ноября 2022 года 19:43
осковская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций "ДОМ.РФ" серии 001P-13R со сроком обращения 2,5 года и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-13-00739-A-001P. Параметры...
.10 ноября 2022 года 19:34
О "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 20-го купона биржевых облигаций серии БО-18 в размере 13,63% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили облигации серии БО-18 объемом 25 млрд рублей в июне 2013 года на 30 лет. Ставка 1-го купона... читать дальше
.10 ноября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,084 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,345 руб., максимальный - 61,835 руб. Было заключено... читать дальше
.10 ноября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2453 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0189 руб. Минимальный курс евро составил 60,655 руб., максимальный - 61,78 руб. Было заключено 15875 сделок.... читать дальше
.10 ноября 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 88 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3967 руб. Минимальный курс юаня составил 8,346 руб., максимальный - 8,488 руб. Было заключено 39285 сделок.... читать дальше
.10 ноября 2022 года 19:02
ДОМ.РФ приобрел в рамках оферты 4 млн 50,501 тыс. облигаций серии БО-10 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, госкорпорация выкупила 40,5% выпуска. Выпуск... читать дальше
.10 ноября 2022 года 19:02
Банк России зарегистрировал выпуск субординированных облигаций банка "ДОМ.РФ" серии СУБ-Т2-1, говорится в материалах регулятора. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-02312-В-001P. Срок обращения займа - 10,5 лет, предусмотрена возможность досрочного... читать дальше
.10 ноября 2022 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вместе с нефтью. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций. Тем временем отскочила вверх Европа. На позитиве начала торги Америка на фоне статистики о замедлении инфляции в США в октябре, подогревшей... читать дальше
.10 ноября 2022 года 18:49
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) на уровне "AA+(RU)", рублевых облигаций - "AA+(RU)", субординированных - "A+(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг ГПБ, по мнению... читать дальше
.10 ноября 2022 года 18:41
Минцифры РФ планирует создать национальный технологический центр по цифровой криптографии, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов журналистам. "С учетом геополитической ситуации мы ускорились и планируем создать его в конце... читать дальше
.10 ноября 2022 года 18:34
Американские фондовые индексы начали торги в четверг взрывным ростом на данных об инфляции. Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно... читать дальше
.10 ноября 2022 года 18:25
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Банк России обсуждает альтернативы картам "Мир", одна из возможных схем - переводы по аналогу быстрых платежей, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах форума "Финополис". "Мы обсуждаем разные схемы с разными странами. На самом деле, по... читать дальше
.10 ноября 2022 года 18:14
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