Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,4362 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,422 руб., максимальный - 8,485 руб. Было заключено 2286 сделок. Объем торгов составил 6553,07 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,44 руб. за юань.

10 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4362 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38106,665 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 27,975 млрд руб., или на...

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НРД зарегистрировал 4 выпуска коммерческих облигаций МКПАО "Русал" серий 001PC-01 - 001PC-04, говорится в сообщениях компании. Выпускам присвоены регистрационные номера 4CDE-01-16677-A-001P - 4CDE-04-16677-A-001P. Выпускам присвоены регистрационные номера 4CDE-01-16677-A-001P - 4CDE-04-16677-A-001P. Срок погашения всех выпусков - 7 марта 2025... Срок погашения всех выпусков - 7 марта 2025... читать дальше

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Группа компаний "Сегежа" разместила 5-летние облигации серии 003Р-01R с офертой через 3 года объемом 500 млн юаней, следует из обновленного сообщения компании. Сбор заявок на выпуск прошел 8 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере не... Сбор заявок на выпуск прошел 8 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере не... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций "ДОМ.РФ" серии 001P-13R со сроком обращения 2,5 года и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-13-00739-A-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-13-00739-A-001P. Параметры... Параметры...

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О "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 20-го купона биржевых облигаций серии БО-18 в размере 13,63% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили облигации серии БО-18 объемом 25 млрд рублей в июне 2013 года на 30 лет. Ставка 1-го купона... РЖД разместили облигации серии БО-18 объемом 25 млрд рублей в июне 2013 года на 30 лет. Ставка 1-го купона... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,084 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,345 руб., максимальный - 61,835 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,345 руб., максимальный - 61,835 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2453 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0189 руб. Минимальный курс евро составил 60,655 руб., максимальный - 61,78 руб. Было заключено 15875 сделок.... Минимальный курс евро составил 60,655 руб., максимальный - 61,78 руб. Было заключено 15875 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 88 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3967 руб. Минимальный курс юаня составил 8,346 руб., максимальный - 8,488 руб. Было заключено 39285 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,346 руб., максимальный - 8,488 руб. Было заключено 39285 сделок.... читать дальше

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ДОМ.РФ приобрел в рамках оферты 4 млн 50,501 тыс. облигаций серии БО-10 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, госкорпорация выкупила 40,5% выпуска. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, госкорпорация выкупила 40,5% выпуска. Выпуск... Выпуск... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск субординированных облигаций банка "ДОМ.РФ" серии СУБ-Т2-1, говорится в материалах регулятора. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-02312-В-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-02312-В-001P. Срок обращения займа - 10,5 лет, предусмотрена возможность досрочного... Срок обращения займа - 10,5 лет, предусмотрена возможность досрочного... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вместе с нефтью. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций. Тем временем отскочила вверх Европа. На позитиве начала торги Америка на фоне статистики о замедлении инфляции в США в октябре, подогревшей... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций. Тем временем отскочила вверх Европа. На позитиве начала торги Америка на фоне статистики о замедлении инфляции в США в октябре, подогревшей... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) на уровне "AA+(RU)", рублевых облигаций - "AA+(RU)", субординированных - "A+(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг ГПБ, по мнению... Кредитный рейтинг ГПБ, по мнению... читать дальше

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Минцифры РФ планирует создать национальный технологический центр по цифровой криптографии, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов журналистам. "С учетом геополитической ситуации мы ускорились и планируем создать его в конце... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в четверг взрывным ростом на данных об инфляции. Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно... Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно... читать дальше

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Банк России обсуждает альтернативы картам "Мир", одна из возможных схем - переводы по аналогу быстрых платежей, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах форума "Финополис". "Мы обсуждаем разные схемы с разными странами. На самом деле, по... "Мы обсуждаем разные схемы с разными странами. На самом деле, по... читать дальше

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Пассажиропоток петербургского аэропорта "Пулково" в январе-октябре 2022 года составил 15,5 млн человек, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор аэропорта). Согласно данным ВВСС, за 10 месяцев 2021 года "Пулково" обслужил 15,3... Согласно данным ВВСС, за 10 месяцев 2021 года "Пулково" обслужил 15,3... читать дальше

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