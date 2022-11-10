Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3041,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2923,53 млрд руб.

10 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 ноября составили по Российской Федерации 3041,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2861,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2072,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1901,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 ноября составили 2923,53 млрд руб. против 2531,4439 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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