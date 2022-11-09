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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,2642 руб.
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ЦБ оценил падение ВВП РФ в 3-м квартале на 4,0% год к году, в 4-м квартале ожидает спада в районе 7,1%
09 ноября 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,2642 руб.
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9 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2642 руб. Минимальный курс евро составил 60,9125 руб., максимальный - 61,615 руб. Было заключено 17303 сделки. Объем торгов составил 40399,14 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,37 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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