Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,0589 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,835 руб., максимальный - 61,395 руб. Было заключено 9732 сделки. Объем торгов составил 34905,87 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,395 руб. за доллар США.

9 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 495 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0589 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38078,689 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 266,412 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1551 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1027 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,8125 руб., максимальный - 61,4 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,8125 руб., максимальный - 61,4 руб. Было заключено... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4055 руб. Минимальный курс юаня составил 8,345 руб., максимальный - 8,47 руб. Было заключено 46966 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,345 руб., максимальный - 8,47 руб. Было заключено 46966 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2642 руб. Минимальный курс евро составил 60,9125 руб., максимальный - 61,615 руб. Было заключено 17303... Минимальный курс евро составил 60,9125 руб., максимальный - 61,615 руб. Было заключено 17303... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 1 по 7 ноября не изменились , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 25 по 31 октября) цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились... читать дальше

.

Плодоовощная продукция в РФ с 1 по 7 ноября в среднем подорожала на 1,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 25 по 31 октября показатель вырос на 1,7%. По данным госстатистики, в том числе цены на помидоры выросли на 6,2%, бананы - 1,5%,... По данным госстатистики, в том числе цены на помидоры выросли на 6,2%, бананы - 1,5%,... читать дальше

.

За неделю с 1 по 7 ноября 2022 г. потребительские цены повысились на 0,01%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 25 по 31 октября) цены увеличились на 0,07%. С начала ноября цены прибавили 0,01%, с начала года выросли на... С начала ноября цены прибавили 0,01%, с начала года выросли на... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти из-за опасений по поводу спроса из Китая. Индекс МосБиржи опустился ниже 2200 пунктов, при этом росли бумаги золотодобытчиков. В среду в Азии отмечалась смешанная... В среду в Азии отмечалась смешанная... читать дальше

.

РФ к 2030 году по сравнению с 2020 годом может более чем в 6 раз увеличить экспорт халяльной продукции в страны Персидского залива и Египет, заявил начальник управления стратегических коммуникаций и продвижения продукции АПК центра "Агроэкспорт" Андрей Кучеров на круглом столе в... читать дальше

.

Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по реализации ЕРС-проектов для нефтепродуктопроводов, сообщило иранское агентство Shana. Как сообщил главы иранской Sina Energy Gostar Holding Мохаммад Зияр, речь идет о подписанном в ходе межправкомиссии между двумя... Как сообщил главы иранской Sina Energy Gostar Holding Мохаммад Зияр, речь идет о подписанном в ходе межправкомиссии между двумя... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3925 тыс. баррелей - до 440,755 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 900 тыс. баррелей и составили 205,733 млн... Товарные запасы бензина сократились на 900 тыс. баррелей и составили 205,733 млн... читать дальше

.

Американские фондовые индексы начали торги в среду снижением в ожидании итогов промежуточных выборов в Конгресс, а также свежих данных об инфляции. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать квартальные отчетности компаний. Как полагают эксперты, контроль разных партий... Как полагают эксперты, контроль разных партий... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 495 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0589 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,835 руб., максимальный - 61,395 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,835 руб., максимальный - 61,395 руб. Было... читать дальше

.

Ситуация с повышенным спросом на наличные нормализовалась, прогноз по росту средств физлиц на 2022 год сохраняется, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царёв. "По поводу года, мы прогноз в целом сохраняем. Об этом правильнее будет говорить ближе к концу... "По поводу года, мы прогноз в целом сохраняем. Об этом правильнее будет говорить ближе к концу... читать дальше

.

Сбербанк прогнозирует снижение выдачи ипотеки в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 14%, заявил первый зампред правления банка Кирилл Царёв. "Объем выданных ипотечных кредитов (в 2022 году) будет примерно на 14% меньше, чем в прошлом году, но, на наш взгляд, это... "Объем выданных ипотечных кредитов (в 2022 году) будет примерно на 14% меньше, чем в прошлом году, но, на наш взгляд, это... читать дальше

.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает на 2023 г. норму, по которой для отечественных торговых сетей снимается ограничение по доле рынка в 25% при покупке или аренде торговых сетей, владельцами которых являются иностранные собственники, покинувшие... читать дальше

.