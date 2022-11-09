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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2072,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2531,44 млрд руб.
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ЦБ оценил падение ВВП РФ в 3-м квартале на 4,0% год к году, в 4-м квартале ожидает спада в районе 7,1%
09 ноября 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2072,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2531,44 млрд руб.
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9 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 ноября составили по Российской Федерации 2072,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1901,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2418,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2251,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 ноября составили 2531,44 млрд руб. против 2663,72341 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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