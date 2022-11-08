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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,8178 руб.
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08 ноября 2022 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,8178 руб.

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8 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 886 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8178 руб.

Минимальный курс евро составил 60,59 руб., максимальный - 61,1875 руб. Было заключено 11574 сделки. Объем торгов составил 28911,01 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,95 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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