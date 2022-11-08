Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,0094 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,6775 руб., максимальный - 61,475 руб. Было заключено 13950 сделок. Объем торгов составил 42015,52 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,9475 руб. за доллар США.

8 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2528 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0094 руб.

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Крупнейшая в мире биржа по торговле криптовалютами Binance объявила о намерении приобрести все активы конкурирующей площадки FTX за пределами США, пишет MarketWatch. Условия предполагаемой сделки не разглашаются. Основатель и глава Binance Чанпэн Чжао написал в... Условия предполагаемой сделки не разглашаются. Основатель и глава Binance Чанпэн Чжао написал в... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,82 пункта (0,218%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2202,38 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 5,69 пункта (0,498%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 5,69 пункта (0,498%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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По итогам октября 2022 года международные резервы Казахстана, включая валовые резервы Нацбанка и средства Нацфонда, составили, по предварительным данным, $85,353 млрд, следует из информации Нацбанка. Международные резервы Казахстана в сентябре 2022 года составляли... Международные резервы Казахстана в сентябре 2022 года составляли... читать дальше

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Потребление тепличных овощей в РФ снижается, и в ближайшие годы рост не прогнозируется, следует из презентации Россельхозбанка, представленной на конференции в рамках выставки Global Fresh Market в Москве. В 2020 году потребление снизилось на 2,5%, в 2021 году - на 3,4%... В 2020 году потребление снизилось на 2,5%, в 2021 году - на 3,4%... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 2158,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые выводят из-под действия планируемого к введению акциза на сладкие напитки ряд продуктов, кроме того, срок взимания акциза переносится с 1 января 2023 г. на 1 июля 2023 г. Поправки внесены ко второму... Поправки внесены ко второму... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,69/66,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 91 коп., Cредний курс продажи...

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Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал в миноре на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent просела в район $95 за баррель) из-за опасений по поводу спроса из Китая. По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли,... По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли,... читать дальше

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РФ к 2025 году планирует довести сбор плодов и ягод в организованном секторе до 1,77 млн тонн против 1,43 млн тонн в 2021 году, сообщается в презентации Минсельхоза на конференции в рамках выставки Global Fresh Market во вторник в Москве. В 2022 году сбор может... В 2022 году сбор может... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 633 млн 364 тыс. 862, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 602... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 602... читать дальше

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Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год с 11,75 млн б/с до 11,83 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго (EIA). Прогнозный показатель на 580 тыс. б/с... Прогнозный показатель на 580 тыс. б/с... читать дальше

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Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, зафиксировала более слабые, чем ожидалось, показатели чистой прибыли и выручки в четвертом финансовом квартале, а также спрогнозировала замедление роста продаж в новом фингоду. Чистая... Чистая... читать дальше

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Затраты российских аграриев на посевную кампанию под урожай 2023 года могут вырасти на 20-30%, прогнозирует директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. "Под следующую посевную затраты на 1 га увеличатся на 20-30%. Здесь есть "вклад" и... "Под следующую посевную затраты на 1 га увеличатся на 20-30%. Здесь есть "вклад" и... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 ноября составили по Российской Федерации 2072,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1901,4 млрд руб. На... На... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам, инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский... читать дальше

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В этом году объем продаж российских разработчиков ПО вырастет на 4-5%, заявил "Интерфаксу" президент ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров. "Взрывного роста продаж у российских разработчиков на внутреннем рынке в текущем году не... "Взрывного роста продаж у российских разработчиков на внутреннем рынке в текущем году не... читать дальше

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