ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 ноября в размере 61,2367 руб., евро - 60,9013 руб

Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 60,9013 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,42 коп.

8 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 61,2367 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 85,88 коп.

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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" и его облигаций серий 001P-01R - 001P-06R, БО-04, БО-05 на уровне AAА(RU) со "стабильным" прогнозом, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, подтверждение... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, подтверждение... читать дальше

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Автопроизводитель Volvo Car AB продаст китайской Geely Automobile Holdings Ltd. свою долю в 33% в их совместном предприятии, занимающемся производством силовых установок Aurobay. Условия сделки не раскрываются. Как говорится в пресс-релизе, компания направит средства от... Как говорится в пресс-релизе, компания направит средства от... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал незначительным изменением индекса МосБиржи и снижением индекса РТС вслед за просевшей нефтью и на фоне забуксовавшего роста внешних фондовых площадок в ожидании промежуточных выборов в Конгресс США. Большинство фондовых... Большинство фондовых... читать дальше

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Алкогольные предприятия РФ за 10 месяцев 2022 года произвели 67 млн декалитров (дал) водки, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольрегулирование. Коньячные заводы выпустили 7,18 млн дал продукции (рост на 14,7%). Всего спиртных... Коньячные заводы выпустили 7,18 млн дал продукции (рост на 14,7%). Всего спиртных... читать дальше

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Выпуск грузовиков на мощностях ПАО "КАМАЗ" в январе-октябре 2022 года вырос на 1,5%, до 36,04 тыс. шт., отмечает компания. По итогам 9 месяцев этого года было выпущено 32,255 тыс. грузовиков, что превышало прошлогодний показатель за аналогичный период на... По итогам 9 месяцев этого года было выпущено 32,255 тыс. грузовиков, что превышало прошлогодний показатель за аналогичный период на... читать дальше

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Доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов. В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные об инфляции в США за октябрь, которые будут опубликованы министерством труда страны в четверг. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют замедление роста... читать дальше

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Минфин РФ подготовил проект положительного отзыва правительства на депутатский законопроект, который позволяет страховым организациям получить лицензию на осуществление дилерской деятельности и стать участниками торгов на биржевом фондовом рынке без... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 ноября составили по Российской Федерации 2418,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2251,5 млрд руб. На... На... читать дальше

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Министерство финансов и Госдепартамент США негласно просили крупные американские банки, включая JPMorgan и Сitibank, сохранить некоторые связи с российскими компаниями, включая "Газпром", пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "Минфин и госдепартамент "за кулисами"... "Минфин и госдепартамент "за кулисами"... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 632 млн 940 тыс. 489, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 601 тыс. 690... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-337 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Сегодня азиатские фондовые индексы изменяются без единой динамики. Инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США, а также свежих данных об инфляции в этой стране, которые могут определить дальнейшую политику Федеральной резервной системы в вопросе повышения... Инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США, а также свежих данных об инфляции в этой стране, которые могут определить дальнейшую политику Федеральной резервной системы в вопросе повышения... читать дальше

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Американцы с большей охотой стали тратить денежные средства на путешествия, в то же время сокращая расходы на покупку товаров, пишет CNBC. Подобная тенденция говорит о том, что ритейлеров ждет самая напряженная борьба за потребителей с периода до начала пандемии коронавируса.... читать дальше

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Минсельхоз РФ планирует сохранить запрет на экспорт риса и рисовой крупы на 2023 год и готов предложить ЕЭК установить льготы на ввоз сахара, сообщает ведомство по итогам межведомственного совещания, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Оно было посвящено... читать дальше

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Цены на нефть снижаются, поскольку большинство трейдеров уже почти не верят в смягчение подхода китайских властей к борьбе с COVID-19. В понедельник нефть также подешевела. Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для... Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для... читать дальше

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Субъекты РФ без свободного ценообразования в энергетике могут сохранить такие условия работы до 2031 года, а не до 2027 г., как предполагалось ранее, при этом их будут поэтапно отменять с 2025 года, следует из итогового текста законопроекта (N602963-7), который Госдума планирует... читать дальше

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