.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,9064 руб.
.
07 ноября 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,9064 руб.
|0
7 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3351 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,9064 руб. Минимальный курс евро составил 60,645 руб., максимальный - 61,49 руб. Была заключена 15391 сделка. Объем торгов составил 36041,39 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,92 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
08 ноября 2022 года 10:20
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" и его облигаций серий 001P-01R - 001P-06R, БО-04, БО-05 на уровне AAА(RU) со "стабильным" прогнозом, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, подтверждение... читать дальше
.08 ноября 2022 года 10:12
Автопроизводитель Volvo Car AB продаст китайской Geely Automobile Holdings Ltd. свою долю в 33% в их совместном предприятии, занимающемся производством силовых установок Aurobay. Условия сделки не раскрываются. Как говорится в пресс-релизе, компания направит средства от... читать дальше
.08 ноября 2022 года 10:05
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал незначительным изменением индекса МосБиржи и снижением индекса РТС вслед за просевшей нефтью и на фоне забуксовавшего роста внешних фондовых площадок в ожидании промежуточных выборов в Конгресс США. Большинство фондовых... читать дальше
.08 ноября 2022 года 09:52
Алкогольные предприятия РФ за 10 месяцев 2022 года произвели 67 млн декалитров (дал) водки, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольрегулирование. Коньячные заводы выпустили 7,18 млн дал продукции (рост на 14,7%). Всего спиртных... читать дальше
.08 ноября 2022 года 09:43
Выпуск грузовиков на мощностях ПАО "КАМАЗ" в январе-октябре 2022 года вырос на 1,5%, до 36,04 тыс. шт., отмечает компания. По итогам 9 месяцев этого года было выпущено 32,255 тыс. грузовиков, что превышало прошлогодний показатель за аналогичный период на... читать дальше
.08 ноября 2022 года 09:36
Доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов. В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные об инфляции в США за октябрь, которые будут опубликованы министерством труда страны в четверг. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют замедление роста... читать дальше
.08 ноября 2022 года 09:30
Законопроект о праве страховщиков выступать дилерами на рынке ценных бумаг получил одобрение Минфина РФ
Минфин РФ подготовил проект положительного отзыва правительства на депутатский законопроект, который позволяет страховым организациям получить лицензию на осуществление дилерской деятельности и стать участниками торгов на биржевом фондовом рынке без... читать дальше
.08 ноября 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2418,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2663,72 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 ноября составили по Российской Федерации 2418,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2251,5 млрд руб. На... читать дальше
.08 ноября 2022 года 09:23
Минфин и госдеп США негласно просили крупные банки страны продолжать сотрудничать с российскими компаниями
Министерство финансов и Госдепартамент США негласно просили крупные американские банки, включая JPMorgan и Сitibank, сохранить некоторые связи с российскими компаниями, включая "Газпром", пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "Минфин и госдепартамент "за кулисами"... читать дальше
.08 ноября 2022 года 09:15
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 632 млн 940 тыс. 489, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 601 тыс. 690... читать дальше
.08 ноября 2022 года 09:11
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-337 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.08 ноября 2022 года 09:08
Сегодня азиатские фондовые индексы изменяются без единой динамики. Инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США, а также свежих данных об инфляции в этой стране, которые могут определить дальнейшую политику Федеральной резервной системы в вопросе повышения... читать дальше
.08 ноября 2022 года 08:58
Американцы с большей охотой стали тратить денежные средства на путешествия, в то же время сокращая расходы на покупку товаров, пишет CNBC. Подобная тенденция говорит о том, что ритейлеров ждет самая напряженная борьба за потребителей с периода до начала пандемии коронавируса.... читать дальше
.08 ноября 2022 года 08:47
Минсельхоз РФ планирует сохранить запрет на экспорт риса и рисовой крупы на 2023 год и готов предложить ЕЭК установить льготы на ввоз сахара, сообщает ведомство по итогам межведомственного совещания, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Оно было посвящено... читать дальше
.08 ноября 2022 года 08:39
Цены на нефть снижаются, поскольку большинство трейдеров уже почти не верят в смягчение подхода китайских властей к борьбе с COVID-19. В понедельник нефть также подешевела. Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для... читать дальше
.08 ноября 2022 года 08:32
Субъекты РФ без свободного ценообразования в энергетике могут сохранить такие условия работы до 2031 года, а не до 2027 г., как предполагалось ранее, при этом их будут поэтапно отменять с 2025 года, следует из итогового текста законопроекта (N602963-7), который Госдума планирует... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.