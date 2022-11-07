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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 62,0955 руб., евро - 60,6071 руб.
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07 ноября 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 62,0955 руб., евро - 60,6071 руб.

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7 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 62,0955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,80 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 60,6071 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,45 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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08 ноября 2022 года 10:12
Volvo продаст Geely 33-процентную долю в СП по производству силовых установок
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Коньячные заводы выпустили 7,18 млн дал продукции (рост на 14,7%). Всего спиртных...    читать дальше
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Доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов. В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные об инфляции в США за октябрь, которые будут опубликованы министерством труда страны в четверг. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют замедление роста...    читать дальше
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Минфин РФ подготовил проект положительного отзыва правительства на депутатский законопроект, который позволяет страховым организациям получить лицензию на осуществление дилерской деятельности и стать участниками торгов на биржевом фондовом рынке без...    читать дальше
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На...    читать дальше
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"Минфин и госдепартамент "за кулисами"...    читать дальше
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ВТБ разместит 9 ноября однодневные бонды серии КС-4-337 на 75 млрд рублей
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-337 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

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08 ноября 2022 года 09:08
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Инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США, а также свежих данных об инфляции в этой стране, которые могут определить дальнейшую политику Федеральной резервной системы в вопросе повышения...    читать дальше
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Американцы с большей охотой стали тратить денежные средства на путешествия, в то же время сокращая расходы на покупку товаров, пишет CNBC. Подобная тенденция говорит о том, что ритейлеров ждет самая напряженная борьба за потребителей с периода до начала пандемии коронавируса....    читать дальше
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08 ноября 2022 года 08:47
Минсельхоз планирует сохранить запрет на экспорт риса в 2023 году
Минсельхоз РФ планирует сохранить запрет на экспорт риса и рисовой крупы на 2023 год и готов предложить ЕЭК установить льготы на ввоз сахара, сообщает ведомство по итогам межведомственного совещания, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Оно было посвящено...    читать дальше
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08 ноября 2022 года 08:39
Нефть продолжает дешеветь
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Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для...    читать дальше
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08 ноября 2022 года 08:32
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Субъекты РФ без свободного ценообразования в энергетике могут сохранить такие условия работы до 2031 года, а не до 2027 г., как предполагалось ранее, при этом их будут поэтапно отменять с 2025 года, следует из итогового текста законопроекта (N602963-7), который Госдума планирует...    читать дальше
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