ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 62,0955 руб., евро - 60,6071 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 60,6071 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,45 коп.

6 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 62,0955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,80 коп.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3351 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,9064 руб. Минимальный курс евро составил 60,645 руб., максимальный - 61,49 руб. Была заключена 15391 сделка.... Минимальный курс евро составил 60,645 руб., максимальный - 61,49 руб. Была заключена 15391 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8320 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2376 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,875 руб., максимальный - 62,3125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,875 руб., максимальный - 62,3125 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 53 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,433 руб. Минимальный курс юаня составил 8,41 руб., максимальный - 8,47 руб. Было заключено 54127 сделок. Объем... Минимальный курс юаня составил 8,41 руб., максимальный - 8,47 руб. Было заключено 54127 сделок. Объем... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги уверенным ростом, завершил понедельник . Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,45% и составил 2208,78 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,45% и составил 2208,78 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 4,25% - до 1140,78 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 4,25% - до 1140,78 пункта. Европейские рынки акций в основном... Европейские рынки акций в основном... читать дальше

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Цены на нефть пятаются расти в ходе торгов в понедельник. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 мск подорожали на $0,27 (0,27%) - до $98,84 за баррель. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 мск подорожали на $0,27 (0,27%) - до $98,84 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на... Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на... читать дальше

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Предприятия транспортного машиностроения РФ, по предварительным данным, сократили в январе-октябре 2022 г. производство пассажирских вагонов на 17,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 383 единиц. Соответствующие данные представлены НП "Объединение производителей... читать дальше

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Более 10 млн иностранцев посетили Россию с января по сентябрь 2022 года, из них с туристическими целями приехали лишь 147,4 тыс., следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ. Общее число поездок иностранцев в Россию выросло на 16% - с 8,7 млн в январе-сентябре 2021 года... Общее число поездок иностранцев в Россию выросло на 16% - с 8,7 млн в январе-сентябре 2021 года... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:08 мск поднялся на 115,23 пункта (0,36%) и составил 32518,45 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 8,16 пункта (0,22%) - до 3778,71 пункта. Nasdaq Composite... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:08 мск поднялся на 115,23 пункта (0,36%) и составил 32518,45 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 8,16 пункта (0,22%) - до 3778,71 пункта. Nasdaq Composite... читать дальше

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Банк России разработал два проекта указаний, которые обеспечивают право потребителя отказаться от страховки при покупке товара или досрочно расторгнуть договор страхования, а также избежать двойного страхования, которое снижает эффективность полисов, в том числе защищающих... читать дальше

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Россия с 1 по 7 ноября отгрузила на экспорт 799 тыс. тонн пшеницы, что на 33,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из мониторинга Российского зернового союза. "Рост спроса на российскую пшеницу, который наметился в октябре, сохранился. Прирост в... "Рост спроса на российскую пшеницу, который наметился в октябре, сохранился. Прирост в... читать дальше

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Помощи развитых стран будет недостаточно для покрытия потребностей государств emerging markets в ресурсах на финансирование климатических инициатив, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью CNBC в ходе проходящего в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2622 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,8625 руб., максимальный - 62,2925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,8625 руб., максимальный - 62,2925 руб. Было... читать дальше

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Российские рыбаки в 2023 году смогут выловить в Балтийском море не более 1,6 тыс. тонн трески, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Атлантического филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО). В Балтийском море... В Балтийском море... читать дальше

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анк России рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, которые были мобилизованы, списать или реструктурировать уже начисленные им комиссии, сообщается в пресс-релизе на сайте ЦБ РФ. Рекомендации, направленные... Рекомендации, направленные... читать дальше

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Госкомпании (компании и организации, руководствующиеся законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) за 9 месяцев текущего года заключили договоры на 7,6 трлн рублей, что на 56% меньше аналогичного показателя прошлого года, говорится в... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск дисконтных облигаций ООО "Микрофинансовая компания "Эйрлоанс"" серии 002Р-01, сообщается в материалах регулятора. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00623-R-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00623-R-002P. Дата погашения займа - 31 декабря 2026 года,... Дата погашения займа - 31 декабря 2026 года,... читать дальше

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