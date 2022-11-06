.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 62,0955 руб., евро - 60,6071 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%, после сокращения на 0,1% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1,9%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 0,4%
 
Продажи автомобилей в РФ в октябре упали в 2,7 раза - АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России октябре 2022 года упали на 62,8%, или в 2,7 раза, - до 45,228 тыс. машин по сравнению со 121,709 тыс. в октябре 2021 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Как...
 
На создание новейшей системы контроля трафика в интернете власти потратят 1,2 млрд руб.
Роскомнадзор (РКН) запустит систему мониторинга маршрутов трафика, которая позволит контролировать передачу данных между всеми операторами и провайдерами связи и отслеживать тех, кто не исполняет требования ведомства. Ее разработкой займется...
 
Регистрацию самолетов за рубежом могут запретить
Правительство рассматривает законопроект, фактически предполагающий введение запрета на регистрацию самолетов российских авиакомпаний за рубежом. Проект подготовил депутат, председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир...
 
06 ноября 2022 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 62,0955 руб., евро - 60,6071 руб.

 0  
6 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 62,0955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,80 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 60,6071 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,45 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
07 ноября 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,9064 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3351 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,9064 руб.

Минимальный курс евро составил 60,645 руб., максимальный - 61,49 руб. Была заключена 15391 сделка....    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,2376 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8320 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2376 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,875 руб., максимальный - 62,3125 руб. Было...    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,433 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 53 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,433 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,41 руб., максимальный - 8,47 руб. Было заключено 54127 сделок. Объем...    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 18:56
Индекс МосБиржи вырос на 2,5%, индекс РТС подскочил на 4,3%
Российский фондовый рынок, начавший торги уверенным ростом, завершил понедельник .

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 2,45% и составил 2208,78 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 4,25% - до 1140,78 пункта.

Европейские рынки акций в основном...    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 18:48
Нефтяные цены пошли на повышение
Цены на нефть пятаются расти в ходе торгов в понедельник.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:34 мск подорожали на $0,27 (0,27%) - до $98,84 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на...    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 18:39
За 10 месяцев производство пассажирских вагонов в РФ снизилось на 17,8%, грузовых - на 21,6%
Предприятия транспортного машиностроения РФ, по предварительным данным, сократили в январе-октябре 2022 г. производство пассажирских вагонов на 17,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 383 единиц. Соответствующие данные представлены НП "Объединение производителей...    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 18:32
Иностранный турпоток в Россию снизился в январе-сентябре на 19%
Более 10 млн иностранцев посетили Россию с января по сентябрь 2022 года, из них с туристическими целями приехали лишь 147,4 тыс., следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ.

Общее число поездок иностранцев в Россию выросло на 16% - с 8,7 млн в январе-сентябре 2021 года...    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 18:24
Фондовая Америка торгуется на повышательном тренде
Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в понедельник.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:08 мск поднялся на 115,23 пункта (0,36%) и составил 32518,45 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 8,16 пункта (0,22%) - до 3778,71 пункта. Nasdaq Composite...    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 18:18
ЦБ разработал новые требования к информированию страхователей при продаже им полисов вместе с товарами и исключил двойные страховки
Банк России разработал два проекта указаний, которые обеспечивают право потребителя отказаться от страховки при покупке товара или досрочно расторгнуть договор страхования, а также избежать двойного страхования, которое снижает эффективность полисов, в том числе защищающих...    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 18:11
Россия в начале ноября на треть увеличила отгрузки пшеницы на экспорт
Россия с 1 по 7 ноября отгрузила на экспорт 799 тыс. тонн пшеницы, что на 33,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из мониторинга Российского зернового союза.

"Рост спроса на российскую пшеницу, который наметился в октябре, сохранился. Прирост в...    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 18:03
Глава МВФ видит необходимость в частных инвестициях в климатические инициативы emerging markets
Помощи развитых стран будет недостаточно для покрытия потребностей государств emerging markets в ресурсах на финансирование климатических инициатив, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью CNBC в ходе проходящего в...    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,2622 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2622 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,8625 руб., максимальный - 62,2925 руб. Было...    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 17:55
В следующем году российские рыбаки смогут выловить на Балтике не более 1,6 тыс. т трески, считают ученые
Российские рыбаки в 2023 году смогут выловить в Балтийском море не более 1,6 тыс. тонн трески, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Атлантического филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО).

В Балтийском море...    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 17:47
ЦБ рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг поддержать мобилизованных клиентов
анк России рекомендовал профучастникам рынка ценных бумаг отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, которые были мобилизованы, списать или реструктурировать уже начисленные им комиссии, сообщается в пресс-релизе на сайте ЦБ РФ.

Рекомендации, направленные...    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 17:40
За 9 месяцев госкомпании, не находящиеся под санкциями, заключили договоры на 7,6 трлн руб. (уточненный вариант)
Госкомпании (компании и организации, руководствующиеся законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) за 9 месяцев текущего года заключили договоры на 7,6 трлн рублей, что на 56% меньше аналогичного показателя прошлого года, говорится в...    читать дальше
.
07 ноября 2022 года 17:35
ЦБ зарегистрировал выпуск облигаций МФК "Эйрлоанс" серии 002Р-01
Банк России зарегистрировал выпуск дисконтных облигаций ООО "Микрофинансовая компания "Эйрлоанс"" серии 002Р-01, сообщается в материалах регулятора.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4-01-00623-R-002P.

Дата погашения займа - 31 декабря 2026 года,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.