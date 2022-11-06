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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 62,0955 руб., евро - 60,6071 руб.
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06 ноября 2022 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 62,0955 руб., евро - 60,6071 руб.
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6 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 62,0955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,80 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 60,6071 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,45 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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