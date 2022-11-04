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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 62,0955 руб., евро - 60,6071 руб.
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04 ноября 2022 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 62,0955 руб., евро - 60,6071 руб.
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4 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 62,0955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,80 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 60,6071 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,45 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6,1 тыс. случаев, скончался 71 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "В РФ выявлено 6 149 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше
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