ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 62,0955 руб., евро - 60,6071 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 60,6071 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,45 коп.

4 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 62,0955 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,80 коп.

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Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-октября 2022 года составил $2 млрд 385,99 млн, что на 16,2% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщает Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). В AZPROMO агентству "Интерфакс-Азербайджан"... В AZPROMO агентству "Интерфакс-Азербайджан"... читать дальше

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Страны G7 в ближайшие недели намерены завершить процесс введения так называемого потолка цен на российскую нефть, говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7. "Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны к увеличению добычи, что снизит волатильность на... "Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны к увеличению добычи, что снизит волатильность на... читать дальше

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Мировые цены на продовольствие, падавшие с марта этого года, в октябре по сравнению с сентябрем снизились незначительно - на 0,4 пункта, сообщается в докладе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Индекс продовольственных цен ФАО в октябре... Индекс продовольственных цен ФАО в октябре... читать дальше

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В сентябре 2022 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 1,6% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 5%, свидетельствуют данные Евростата. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце увеличились на 41,9% после скачка на максимальные... читать дальше

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Повышение цен на лекарства и медикаменты за последние четыре недели наблюдали 33% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра. Кроме того, почти каждый четвертый респондент (23%)... Кроме того, почти каждый четвертый респондент (23%)... читать дальше

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Бывший руководитель компании "Тройка Диалог", первый президент московской школы управления "Сколково" Рубен Варданян назначен на должность госминистра (главы правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Как сообщает пресс-служба главы НКР,... Как сообщает пресс-служба главы НКР,... читать дальше

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Фармацевтическая компания Pfizer Inc., производители продуктов питания General Mills Inc. и Mondelez International Inc. и немецкий автопроизводитель Audi временно приостановили рекламные кампании в Twitter после того, как соцсеть купил миллиардер Илон Маск, сообщает The Wall... читать дальше

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ПАО "Россети Ленэнерго" в январе-сентябре 2022 года снизило чистую прибыль по РСБУ на 9,1% - до 14,696 млрд рублей по сравнению с 16,160 млрд рублей за аналогичеый период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка осталась практически подросла 0,2% и составила... Выручка осталась практически подросла 0,2% и составила... читать дальше

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Повышение цен на мясо и птицу за последние четыре недели отмечают 36% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные сегодня на официальном сайте социологического центра. На вопрос социологов, "на какие основные продукты цены за... На вопрос социологов, "на какие основные продукты цены за... читать дальше

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Скорректированная EBITDA "ФосАгро" за 9 месяцев выросла в 1,7 раза, или на 59,9% - до 222,477 млрд рублей по сравнению с 130,981 млрд руб. в январе-сентябре прошлого года, сообщила компания. , рентабельность по EBITDA увеличилась до 48,4%. Выручка выросла на 57% и достигла... читать дальше

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ФАС РФ подготовила предложения по индексации грузовых ж/д тарифов на следующий год. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Проектом приказа предусматривается индексация с 1 января 2023 г. действующих тарифов, сборов и платы в... Проектом приказа предусматривается индексация с 1 января 2023 г. действующих тарифов, сборов и платы в... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6,1 тыс. случаев, скончался 71 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу. "В РФ выявлено 6 149 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Тарифы за проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (в так называемом "регулируемом сегменте") с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1%, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, опубликованного на... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы снизились в четверг по итогам второй сессии подряд, исключением стал британский рынок. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы США и Банка Англии, а также квартальные отчетности европейских... Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы США и Банка Англии, а также квартальные отчетности европейских... читать дальше

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Текущая ситуация характеризуется повышением общей неопределенности, поэтому роль государства как "инвестора последней инстанции" будет усиливаться, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами... читать дальше

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Alcoa призвала Лондонскую биржу металлов (LME) оперативно принять меры, исключив из листинга марки алюминия российского происхождения, заявила вчера компания. Биржа окажется под угрозой, если нежелательный металл российского происхождения хлынет в складскую систему,... Биржа окажется под угрозой, если нежелательный металл российского происхождения хлынет в складскую систему,... читать дальше

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