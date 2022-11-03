ЦБ РФ установил курс евро с 4 ноября в размере 60,6071 руб.

3 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 60,6071 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,45 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 37297,763 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 467,230 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,0696 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,7975 руб., максимальный - 62,4825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,7975 руб., максимальный - 62,4825 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3461,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5713 руб. Минимальный курс евро составил 60,145 руб., максимальный - 61,35 руб. Было... Минимальный курс евро составил 60,145 руб., максимальный - 61,35 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 35 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4277 руб. Минимальный курс юаня составил 8,392 руб., максимальный - 8,475 руб. Было заключено 57611 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,392 руб., максимальный - 8,475 руб. Было заключено 57611 сделок.... читать дальше

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Несколько партий сжиженного природного газа были перенаправлены из Атлантического океана в Тихоокеанский бассейн в преддверии сезона пикового спроса в странах Северо-Восточной Азии, несмотря на высокую стоимость фрахта, сообщает S&P Global Commodity Insights со ссылкой на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне пессимистичных настроений на внешних площадках после заявлений главы Федрезерва США о сохранении жесткой монетарной политики и решения Банка Англии о повышении ставки. Индекс МосБиржи снизился на 0,82% и по состоянию на... Индекс МосБиржи снизился на 0,82% и по состоянию на... читать дальше

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Уровень регистрируемой безработицы в РФ остаётся на уровне 0,8%, число безработных за неделю сократилось на 7,5 тыс., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. "Ситуация на рынке труда... "Ситуация на рынке труда... читать дальше

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Евросоюз выделит государствам Западных Балкан 1 млрд евро в виде грантов, чтобы помочь им справиться с непосредственными последствиями энергетического кризиса и повысить энергетическую устойчивость в дальнейшем, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде октября увеличилось до 6,839% с 6,787% во второй декаде,... читать дальше

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Российские АЭС (находятся под управлением "Росэнергоатома", структуры ГК "Росатом") могут произвести в 2022 г. более 222 млрд кВт. электроэнергии, цитирует отраслевое издание "Страна Росатом" выступление гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева на дне... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5285 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,1261 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,73 руб., максимальный - 62,9325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,73 руб., максимальный - 62,9325 руб. Было... читать дальше

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Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США снизились за неделю, завершившуюся в четверг, и снова оказались ниже отметки в 7%, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке опустилась на 13... Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке опустилась на 13... читать дальше

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Предприятия аквакультуры РФ в первом полугодии этого года произвели 4,1 тыс. тонн осетровых видов рыбы, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство по итогам посещения руководителем ведомства Ильей Шестаковым предприятия "Органик Фудс... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре уменьшился до 54,4 пункта по сравнению с 56,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальное значение показателя с мая 2020... Это минимальное значение показателя с мая 2020... читать дальше

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Цены на золото и другие драгоценные металлы падают в четверг из-за решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд. Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной... Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной... читать дальше

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Чистая прибыль шведского ритейлера IKEA (Inter IKEA Group) в прошлом фингоду, завершившемся 31 августа, упала вдвое и составила 710 млн евро против 1,43 млрд евро годом ранее. Доналоговая прибыль упала на 45% и составила 931 млн евро, а рентабельность по операционной... Доналоговая прибыль упала на 45% и составила 931 млн евро, а рентабельность по операционной... читать дальше

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