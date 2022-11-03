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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,6654 руб.
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03 ноября 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,6654 руб.
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3 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6654 руб. Минимальный курс евро составил 60,15 руб., максимальный - 61,2175 руб. Было заключено 7930 сделок. Объем торгов составил 20195,77 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,1725 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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