Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 831,6 млрд руб.

3 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 831,6 млрд руб.

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Немецкая Uniper SE зафиксировала чистый убыток в 40 млрд евро за девять месяцев 2022 года, на фоне сокращения поставок российского газа. Как говорится в пресс-релизе Uniper, компании пришлось закупать газ на спотовом рынке по более высоким ценам, чтобы выполнить... Как говорится в пресс-релизе Uniper, компании пришлось закупать газ на спотовом рынке по более высоким ценам, чтобы выполнить... читать дальше

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В понедельник, 7 ноября, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 81,31 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 7 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 41 выпускам облигаций на общую сумму 7,64 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 7 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $29,07 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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По итогам 3-го квартала т.г. чистая прибыль американской биотехнологической компании Moderna Inc. упала более чем в 3 раза и составила $1,043 млрд, или $2,53 в расчете на акцию, по сравнению с $3,333 млрд, или $7,7 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Как... Как... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кузбасс", сообщается на сайте правительства РФ. "На сегодняшний день о своём намерении работать в ОЭЗ заявили пять предприятий. Резиденты проинвестируют в свои проекты... "На сегодняшний день о своём намерении работать в ОЭЗ заявили пять предприятий. Резиденты проинвестируют в свои проекты... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6654 руб. Минимальный курс евро составил 60,15 руб., максимальный - 61,2175 руб. Было заключено 7930 сделок.... Минимальный курс евро составил 60,15 руб., максимальный - 61,2175 руб. Было заключено 7930 сделок.... читать дальше

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Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в третьем квартале увеличила чистую прибыль почти втрое на фоне восстановления туристической отрасли. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила... читать дальше

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Банк Англии по итогам ноябрьского заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, с текущих 2,25% до 3% годовых. Таким образом, ставка была поднята по итогам восьмого заседания подряд, а темпы повышения стали рекордными с 1989 года, пишет... Таким образом, ставка была поднята по итогам восьмого заседания подряд, а темпы повышения стали рекордными с 1989 года, пишет... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся" по кредитному рейтингу ПАО "Вымпелком", сообщается в пресс-релизе агентства. "Присвоение соответствующего статуса связано с заявлением со стороны его материнской... "Присвоение соответствующего статуса связано с заявлением со стороны его материнской... читать дальше

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Мировые продажи полупроводников в сентябре сократились на 3% - до $47 млрд по сравнению с $48,48 млрд в том же месяце прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). Относительно августа... Относительно августа... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия т.г. операционная прибыль по МСФО группы компаний DME Ltd, управляющей аэропортом "Домодедово", сократилась на 30% относительно того же периода прошлого года, до 1,98 млрд руб., следует из опубликованной отчетности. Выручка группы выросла на 12%... Выручка группы выросла на 12%... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,01 пункта (1,565%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2139,83 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2155,61 (-0,84%) пункта,... читать дальше

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ОАО "МРСК Урала" приняло решение 15 ноября досрочно погасить облигации серии БО-02 объемом 1,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится в дату окончания 14-го купонного периода. Погашение состоится в дату окончания 14-го купонного периода. В ноябре 2019 года компания выкупила по оферте весь выпуск... В ноябре 2019 года компания выкупила по оферте весь выпуск... читать дальше

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Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в сентябре выросли на 10,5% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с августовскими 10,3%. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с августовскими 10,3%. Повышение стоимости энергоносителей в... Повышение стоимости энергоносителей в... читать дальше

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Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард видит возможность "мягкой рецессии" в экономике еврозоны, однако не считает, что спад активности сам по себе сможет замедлить инфляцию в регионе до 2%-ного целевого показателя ЦБ. "Мы не думаем, что... "Мы не думаем, что... читать дальше

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