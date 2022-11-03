03 ноября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Ноябрь 2022
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Сентябрь 2022
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Сентябрь 2022
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Сентябрь 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 23 по 29 октября
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|III квартал 2022
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Сентябрь 2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 16 по 22 октября
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Октябрь 2022
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Сентябрь 2022
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Сентябрь 2022
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03 ноября 2022 года 15:39
Немецкая Uniper SE зафиксировала чистый убыток в 40 млрд евро за девять месяцев 2022 года, на фоне сокращения поставок российского газа.
Как говорится в пресс-релизе Uniper, компании пришлось закупать газ на спотовом рынке по более высоким ценам, чтобы выполнить... читать дальше
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03 ноября 2022 года 15:30
В понедельник, 7 ноября, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 81,31 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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03 ноября 2022 года 15:30
В понедельник, 7 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 41 выпускам облигаций на общую сумму 7,64 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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03 ноября 2022 года 15:30
В понедельник, 7 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $29,07 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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03 ноября 2022 года 15:30
По итогам 3-го квартала т.г. чистая прибыль американской биотехнологической компании Moderna Inc. упала более чем в 3 раза и составила $1,043 млрд, или $2,53 в расчете на акцию, по сравнению с $3,333 млрд, или $7,7 на акцию, за аналогичный период годом ранее.
Как... читать дальше
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03 ноября 2022 года 15:22
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кузбасс", сообщается на сайте правительства РФ.
"На сегодняшний день о своём намерении работать в ОЭЗ заявили пять предприятий. Резиденты проинвестируют в свои проекты... читать дальше
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03 ноября 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2521 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6654 руб.
Минимальный курс евро составил 60,15 руб., максимальный - 61,2175 руб. Было заключено 7930 сделок.... читать дальше
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03 ноября 2022 года 15:08
Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в третьем квартале увеличила чистую прибыль почти втрое на фоне восстановления туристической отрасли.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила... читать дальше
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03 ноября 2022 года 15:03
Банк Англии по итогам ноябрьского заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, с текущих 2,25% до 3% годовых.
Таким образом, ставка была поднята по итогам восьмого заседания подряд, а темпы повышения стали рекордными с 1989 года, пишет... читать дальше
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03 ноября 2022 года 14:59
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило статус "рейтинг на пересмотре - развивающийся" по кредитному рейтингу ПАО "Вымпелком", сообщается в пресс-релизе агентства.
"Присвоение соответствующего статуса связано с заявлением со стороны его материнской... читать дальше
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03 ноября 2022 года 14:56
Мировые продажи полупроводников в сентябре сократились на 3% - до $47 млрд по сравнению с $48,48 млрд в том же месяце прошлого года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).
Относительно августа... читать дальше
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03 ноября 2022 года 14:47
По итогам 1-го полугодия т.г. операционная прибыль по МСФО группы компаний DME Ltd, управляющей аэропортом "Домодедово", сократилась на 30% относительно того же периода прошлого года, до 1,98 млрд руб., следует из опубликованной отчетности.
Выручка группы выросла на 12%... читать дальше
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03 ноября 2022 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 34,01 пункта (1,565%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2139,83 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2155,61 (-0,84%) пункта,... читать дальше
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03 ноября 2022 года 14:40
ОАО "МРСК Урала" приняло решение 15 ноября досрочно погасить облигации серии БО-02 объемом 1,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Погашение состоится в дату окончания 14-го купонного периода.
В ноябре 2019 года компания выкупила по оферте весь выпуск... читать дальше
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03 ноября 2022 года 14:39
Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в сентябре выросли на 10,5% в годовом выражении.
Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с августовскими 10,3%.
Повышение стоимости энергоносителей в... читать дальше
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03 ноября 2022 года 14:32
Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард видит возможность "мягкой рецессии" в экономике еврозоны, однако не считает, что спад активности сам по себе сможет замедлить инфляцию в регионе до 2%-ного целевого показателя ЦБ.
"Мы не думаем, что... читать дальше
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