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02 ноября 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,6093 руб.

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2 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1980,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6093 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,2375 руб., максимальный - 61,8 руб. Было заключено 24873 сделки. Объем торгов составил 68496,35 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,8 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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