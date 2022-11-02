Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,9175 руб.

Минимальный курс евро составил 60,6325 руб., максимальный - 61,3175 руб. Было заключено 14285 сделок. Объем торгов составил 35106,98 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,12 руб. за евро.

2 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 463,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,9175 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 37764,994 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 13,518 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1980,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6093 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,2375 руб., максимальный - 61,8 руб.... Минимальный курс доллара США составил 61,2375 руб., максимальный - 61,8 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 463,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,9175 руб. Минимальный курс евро составил 60,6325 руб., максимальный - 61,3175 руб. Было... Минимальный курс евро составил 60,6325 руб., максимальный - 61,3175 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 171 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4242 руб. Минимальный курс юаня составил 8,391 руб., максимальный - 8,441 руб. Была заключена 44651 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,391 руб., максимальный - 8,441 руб. Была заключена 44651 сделка.... читать дальше

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Безработица в России в сентябре 2022 года выросла до 3,9% с 3,8% в августе (исторический минимум за весь период наблюдений с 1991 года), вернувшись на уровень мая-июля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В апреле показатель безработицы в РФ составлял... В апреле показатель безработицы в РФ составлял...

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Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 25 по 31 октября не изменились , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 18 по 24 октября) цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 25 по 31 октября в среднем подорожала на 1,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 18 по 24 октября показатель вырос на 1,5%. По данным госстатистики, цены на помидоры выросли 6,1%, огурцы - 3,6%, бананы - 2,5%,... По данным госстатистики, цены на помидоры выросли 6,1%, огурцы - 3,6%, бананы - 2,5%,... читать дальше

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Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в августе 2022 года составило 1,2% в годовом выражении, после падения на 3,3% в июле и июне, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В мае показатель упал на 6,1%, в апреле - на... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в октябре 2022 года в добывающих производства снизился до минус 2,3% с минус 1,3% в сентябре, в обрабатывающих производствах упал до минус 3% с минус 1,7% месяцем ранее,... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в сентябре 2022 года снизился на 3,5% в годовом выражении после сокращения на 1,5% в августе (оценка уточнена с 1,6%), на 2,9% в июле, на 4,7% в июне, 3,5% в мае, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил тоги незначительным снижением на фоне разнополярных внешних сигналов в ожидании итогов двухдневного заседания Федрезерва США. Подросли бумаги нефтяных компаний. В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии.... В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии.... читать дальше

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В сентябре т.г. оборот розничной торговли в России сократился на 9,8% по сравнению с показателем за сентябрь 2021 года, до 3 трлн 545,7 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В августе показатель снизился на 8,8%, в июле - 8,7%, в июне - на 9,6%, в... читать дальше

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За неделю с 25 по 31 октября 2022 г. потребительские цены повысились на 0,07%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 18 по 24 октября) цены увеличились на 0,08%. С начала октября цены прибавили 0,23%, с начала года выросли на... С начала октября цены прибавили 0,23%, с начала года выросли на... читать дальше

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Улов российских рыбаков за 10 месяцев 2022 года превысил 4,1 млн тонн водных биоресурсов, сообщило Росрыболовство (динамику вылова по сравнению с прошлым годом ведомство не приводит). Улов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне к 1 ноября составил более 3 млн... Улов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне к 1 ноября составил более 3 млн... читать дальше

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Инвестиции в основной капитал в сфере транспорта КНР в январе-сентябре составили 2,7 трлн юаней ($377 млрд), что на 6,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщило министерство транспорта страны. В том числе в строительство автодорог было вложено 2,06... В том числе в строительство автодорог было вложено 2,06... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2022 года снизился на 15,5% - до 71,7 трлн рублей, по сравнению с октябрем 2021 года, когда он составил 84,9 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. В октябре по сравнению с сентябрем текущего года... В октябре по сравнению с сентябрем текущего года... читать дальше

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