ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 ноября в размере 61,6175 руб.

2 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 61,6175 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,00 коп.

.

Инвестиции в основной капитал в сфере транспорта КНР в январе-сентябре составили 2,7 трлн юаней ($377 млрд), что на 6,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщило министерство транспорта страны. В том числе в строительство автодорог было вложено 2,06... В том числе в строительство автодорог было вложено 2,06... читать дальше

.

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2022 года снизился на 15,5% - до 71,7 трлн рублей, по сравнению с октябрем 2021 года, когда он составил 84,9 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. В октябре по сравнению с сентябрем текущего года... В октябре по сравнению с сентябрем текущего года... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Moody''s изменило прогноз для банков Германии, Италии, Чехии, Венгрии, Польши и Словакии на "негативный" со "стабильного" на фоне ухудшения экономической ситуации из-за энергетического кризиса и высокой инфляции. Эта группа включает... Эта группа включает... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1786 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5976 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,345 руб., максимальный - 61,7725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,345 руб., максимальный - 61,7725 руб. Было... читать дальше

.

Механизм авансирования затрат сельхозпроизводителей, действующий в сельском хозяйстве РФ в текущем году и доказывающий свою эффективность, планируется сохранить и в будущем, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства РФ в среду. "Еще... "Еще... читать дальше

.

Министерство финансов России 2 ноября разместило на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 166,976 млрд рублей по номиналу, немного не дотянув до объемов предыдущей недели (177,553 млрд рублей). При этом ведомство перевыполнило план размещений... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3115 тыс. баррелей - до 436,83 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1257 тыс. баррелей и составили 206,633 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1257 тыс. баррелей и составили 206,633 млн... читать дальше

.

Американские фондовые индексы начали торги в среду снижением в ожидании итогов очередного заседания Федеральной резервной системы. По прогнозам, американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 3,75-4% годовых. Трейдеры не... Трейдеры не... читать дальше

.

Цены на нефть перешли к снижению в ожидании статданных о запасах энергоносителей в США. . Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики сегодня в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают снижения... Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики сегодня в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают снижения... читать дальше

.

Совокупная чистая прибыль китайских компаний, акции которых торгуются на фондовых биржах материковой части КНР, в январе-сентябре выросла на 2,5% относительно того же периода прошлого года и достигла 4,75 трлн юаней ($659 млрд), сообщает China Association for Public... читать дальше

.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года составила 93,4793% от номинала, что соответствует доходности 3,34% годовых, говорится в сообщении Московской биржи. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

.

Госзаказчики за первые девять месяцев текущего года заключили контракты на 7,69 трлн рублей, что на 23% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О... читать дальше

.

ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-333 на 55 млрд 668,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Чистая прибыль "Татнефти" за девять месяцев 2022 года по РСБУ выросла на 49%, или в 1,5 раза, до 184,09 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 30%, до 997,5 млрд рублей, себестоимость - на 18%, до 648,9 млрд рублей. Выручка увеличилась на 30%, до 997,5 млрд рублей, себестоимость - на 18%, до 648,9 млрд рублей. Прибыль от продаж... Прибыль от продаж... читать дальше

.

ЦБ РФ с 3 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3259,32 (+22,4) руб./грамм; на серебро - 39,62 (+1,77) руб./грамм; на платину - 1881,99 (+35,42) руб./грамм; на палладий - 3801,63 (+169,72) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 75,7043% от номинала, что соответствует доходности 10,62% годовых, говорится в сообщении Московской биржи. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

.