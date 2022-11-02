Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 571 млрд руб.

2 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 571 млрд руб.

.

Государство не планирует сокращать социальные выплаты в следующем году в случае расширения дефицита бюджета, эти обязательства остаются приоритетом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет. Социальные обязательства государства остаются абсолютным... "Нет. Социальные обязательства государства остаются абсолютным...

.

Число голодающих в мире в октябре увеличилось на 2 млн человек, сообщает Союз экспортеров зерна со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы ООН (WFP). Согласно представленной Союзом инфографике, доступность продовольствия снизилась в основном в странах... Согласно представленной Союзом инфографике, доступность продовольствия снизилась в основном в странах... читать дальше

.

Товарооборот между Киргизией и Россией за девять месяцев 2022 года превысил $2 млрд, что на 42% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава киргизского правительства Акылбек Жапаров в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Алексеем... читать дальше

.

После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,64 пункта (0,029%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2174,99 пункта. Максимальное... читать дальше

.

Фондовые индексы стран Западной Европы меняются слабо и разнонаправленно в среду, инвесторы ожидают итогов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивают квартальные отчетности европейских компаний, а также макроэкономическую... читать дальше

.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития строительной отрасти и ЖКХ до 2030 года, говорится на сайте кабинета министров. "Развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных процессов, сокращение административных процедур, а... "Развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных процессов, сокращение административных процедур, а... читать дальше

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 60,56/67,76 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи вырос на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,95/65,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 5 коп., средний...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,25/68,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 51 коп., Cредний курс продажи...

.

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda отчитался о резком увеличении доналогового убытка в третьем квартале 2022 года, несмотря на активный рост выручки. Как говорится в пресс-релизе компании, доналоговый убыток в отчетный период вырос в... Как говорится в пресс-релизе компании, доналоговый убыток в отчетный период вырос в... читать дальше

.

Программа реформирования ЖКХ даст серьезный эффект при финансировании в размере 600 млрд рублей, заявил в Совете Федерации вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Эту программу мы, если в бюджете деньги подтвердятся, до конца года утвердим. Предварительно с регионами мы уже... "Эту программу мы, если в бюджете деньги подтвердятся, до конца года утвердим. Предварительно с регионами мы уже... читать дальше

.

Китайские производители электромобилей NIO Inc., XPeng Inc. и Li Auto, акции которых торгуются в Нью-Йорке, зафиксировали снижение поставок машин в октябре из-за операционных сложностей и проблем в цепочках поставок в условиях карантинных ограничений в КНР. Поставки NIO... Поставки NIO... читать дальше

.

Количество безработных в Германии в октябре увеличилось на 8 тыс. - до максимальных за 14 месяцев 2,518 млн, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Рост фиксируется пятый месяц подряд. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем... Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем... читать дальше

.

Правительство может принять нестандартные меры для решения вопросов ЖКХ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая в Совете Федераций. "Нам, конечно, надо принимать новые нестандартные меры для того, чтобы ухудшение ЖКХ остановить", - заявил Хуснуллин. "Нам, конечно, надо принимать новые нестандартные меры для того, чтобы ухудшение ЖКХ остановить", - заявил Хуснуллин. Он... Он... читать дальше

.

В январе-сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача потребкредитов сильнее всего выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, доля этой группы граждан в структуре выданных... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 78 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4206 руб. Минимальный курс юаня составил 8,393 руб., максимальный - 8,491 руб. Было заключено 2090 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,393 руб., максимальный - 8,491 руб. Было заключено 2090 сделок.... читать дальше

.