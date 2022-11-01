01 ноября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Октябрь 2022
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Сентябрь 2022
Это автоматическое сообщение.
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01 ноября 2022 года 17:26
В октябре индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился до 50,2 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).
Индикатор обновил минимум с середины 2020 года, однако сумел... читать дальше
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01 ноября 2022 года 17:18
JPMorgan Chase & Co., крупнейший по объему активов банк США, займется венчурными инвестициями в медико-биологические разработки.
Подразделение J.P. Morgan Private Capital, открытое банком в прошлом году, уже создало команды для венчурных инвестиций в компании... читать дальше
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01 ноября 2022 года 17:06
Страны ЕАЭС с начала сезона (с 1 августа) по 31 октября произвели 3,25 млн тонн свекловичного сахара, что на 9% больше, чем годом ранее, сообщает Евразийская сахарная ассоциация.
В частности, в РФ выработано 2,99 млн тонн против 2,75 млн тонн годом ранее, в Белоруссии -... читать дальше
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01 ноября 2022 года 17:01
Б завершил размещение выпуска годовых облигаций серии ПБО-001Р-К405 номинальным объемом 30 млрд рублей, реализовав 15% займа на 4,5 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации.
Размещение выпуска началось 28 октября. Ставка годового купона установлена на уровне... читать дальше
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01 ноября 2022 года 17:01
Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в первой половине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций объемом 1,5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир по ставке купона - 3,75-3,95% годовых. Купоны... читать дальше
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01 ноября 2022 года 16:56
В начале торгов во вторник американские фондовые индексы активно растут в ожидании итогов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:43 мск вырос на 225,34 пункта (0,69%) и составил 32958,29 пункта. Лидером... читать дальше
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01 ноября 2022 года 16:54
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-332 на 55 млрд 792 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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01 ноября 2022 года 16:47
Китай заинтересован в развитии связей в области туризма с Петербургом и другими регионами Северо-Западного федерального округа, сообщил председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов.
"Совсем недавно у нас прошла... читать дальше
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01 ноября 2022 года 16:39
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 61,4275 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,54 коп.
Это автоматическое сообщение.
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01 ноября 2022 года 16:39
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 60,9668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,28 коп.
Это автоматическое сообщение.
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01 ноября 2022 года 16:28
Россия и Иран подтвердили готовность развивать сотрудничество в области совместного строительства крупнотоннажного флота на иранских верфях и грузового - на российских, говорится в сообщении на сайте правительства по итогам российско-иранской межправкомиссии в... читать дальше
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01 ноября 2022 года 16:19
Добыча нефти Россией в октябре составила 9,9 млн б/с, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "9,9 млн б/с", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Новак заявлял, что в ноябре добыча сохранится на уровне 9,9 млн б/с, а динамика в декабре будет...
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01 ноября 2022 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,56 пункта (0,441%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2176,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2185,38 (+0,87%) пункта, минимальное... читать дальше
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01 ноября 2022 года 16:14
ЦБ РФ с 2 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3236,92 (-28,23) руб./грамм; на серебро - 37,85 (-0,24) руб./грамм; на платину - 1846,57 (-35,59) руб./грамм; на палладий - 3631,91 (-148,26) руб./грамм.
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01 ноября 2022 года 16:13
ООО "Глоракс" планирует во второй половине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 14,50% годовых, что... читать дальше
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01 ноября 2022 года 16:10
По итогам 3-го квартала чистая прибыль одной из крупнейших по капитализации независимых нефтеперерабатывающих компаний США - Phillips 66 подскочила в 13,4 раза - до $5,39 млрд, или $11,16 в расчете на акцию, с $402 млн, или 91 цента на акцию, за аналогичный квартал прошлого... читать дальше
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