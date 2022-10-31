Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,1556 руб.

Минимальный курс евро составил 60,7825 руб., максимальный - 61,53 руб. Было заключено 20154 сделки. Объем торгов составил 56889,79 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,875 руб. за евро.

31 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1556 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 37730,800 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 254,252 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3935 руб. Минимальный курс юаня составил 8,343 руб., максимальный - 8,449 руб. Было заключено 44965 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,343 руб., максимальный - 8,449 руб. Было заключено 44965 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1556 руб. Минимальный курс евро составил 60,7825 руб., максимальный - 61,53 руб. Было заключено 20154 сделки.... Минимальный курс евро составил 60,7825 руб., максимальный - 61,53 руб. Было заключено 20154 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 263 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5564 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,2625 руб., максимальный - 61,8875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,2625 руб., максимальный - 61,8875 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в небольшом минусе при смешанной динамике blue chips из-за локальной и выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных внешних сигналов. В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций. Исключением стали... В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций. Исключением стали... читать дальше

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Минтранс РФ рассчитывает на поддержку Минфина в вопросе выделения авиакомпаниям 50,6 млрд руб. для работы в предстоящем зимнем сезоне, сообщил замглавы транспортного ведомства Игорь Чалик журналистам. "Есть поручение президента по этому поводу, и мы сейчас согласовываем... "Есть поручение президента по этому поводу, и мы сейчас согласовываем... читать дальше

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Авиакомпании РФ за 10 месяцев 2022 года перевезли 80 млн человек, сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик журналистам. "Без сегодняшнего дня, по 30 октября, перевезено 80 млн пассажиров, из них 66 млн на внутренних линиях и 14 млн на международных", - сказал Чалик. По... По... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в сентябре 2022 года увеличилась на 1 трлн 763,5 млрд рублей, или на 2,4%, до 75 трлн 96,8 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-сентябре 2022 года выросла на... Денежная масса в январе-сентябре 2022 года выросла на... читать дальше

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Американский фондовый индекс Standard & Poor''s 500 может вырасти до 4150 пунктов перед тем, как продолжить снижение, полагает старший аналитик Morgan Stanley Майк Уилсон, один из главных "быков" Уолл-стрит. "В конечном счете инфляция достигла пика и, вероятно, будет... "В конечном счете инфляция достигла пика и, вероятно, будет... читать дальше

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Кипр с 1 декабря 2022 года вводит визовый сбор за оформление национальной визы для граждан РФ, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Последней из стран ЕС обновление своей визовой политики для россиян сделает Республика Кипр. Решение о введении визового сбора за... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 983 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6277 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,3 руб., максимальный - 61,9075 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 61,3 руб., максимальный - 61,9075 руб. Было заключено... читать дальше

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ПАО "Татнефть" в январе-сентябре 2022 года добыло 21,395 млн тонн нефти, сообщила пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова, возглавляющего совет директоров НК. По данным компании, в январе-сентябре прошлого года "Татнефть" добыла 20,369 млн тонн нефти, его... По данным компании, в январе-сентябре прошлого года "Татнефть" добыла 20,369 млн тонн нефти, его... читать дальше

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Общий объем выпуска облигаций в Китае в сентябре превысил 5,2 трлн юаней ($724,6 млрд), сообщил Народный банк КНР. В том числе были эмитированы госбумаги на 905,87 млрд юаней, бонды местных правительств - на 301,08 млрд юаней. Объем размещения корпоративных облигаций... Объем размещения корпоративных облигаций... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в понедельник, но могут завершить октябрь рекордным ростом за десятилетия. Индекс Dow Jones Industrial Average с начала месяца и до закрытия торгов в пятницу подскочил на 14,4%. Индикатор может зафиксировать... Индекс Dow Jones Industrial Average с начала месяца и до закрытия торгов в пятницу подскочил на 14,4%. Индикатор может зафиксировать... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ за девять месяцев 2022 г. сократилась на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,2 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка за отчетный период составила 180,5 млрд руб. (+0,7%). Себестоимость продаж... Выручка за отчетный период составила 180,5 млрд руб. (+0,7%). Себестоимость продаж... читать дальше

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Розничные цены на дизельное топливо на заправках Москвы продолжают уверенно дорожать уже несколько недель подряд. Цена на бензины стабильна. Как свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА), по итогам минувшей недели ДТ подорожало еще на 13 копеек - до... Как свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА), по итогам минувшей недели ДТ подорожало еще на 13 копеек - до... читать дальше

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