ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 ноября в размере 61,6229 руб.

31 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 61,6229 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,86 коп.

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Кипр с 1 декабря 2022 года вводит визовый сбор за оформление национальной визы для граждан РФ, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Последней из стран ЕС обновление своей визовой политики для россиян сделает Республика Кипр. Решение о введении визового сбора за... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 983 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6277 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,3 руб., максимальный - 61,9075 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 61,3 руб., максимальный - 61,9075 руб. Было заключено... читать дальше

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ПАО "Татнефть" в январе-сентябре 2022 года добыло 21,395 млн тонн нефти, сообщила пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова, возглавляющего совет директоров НК. По данным компании, в январе-сентябре прошлого года "Татнефть" добыла 20,369 млн тонн нефти, его... По данным компании, в январе-сентябре прошлого года "Татнефть" добыла 20,369 млн тонн нефти, его... читать дальше

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Общий объем выпуска облигаций в Китае в сентябре превысил 5,2 трлн юаней ($724,6 млрд), сообщил Народный банк КНР. В том числе были эмитированы госбумаги на 905,87 млрд юаней, бонды местных правительств - на 301,08 млрд юаней. Объем размещения корпоративных облигаций... Объем размещения корпоративных облигаций... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в понедельник, но могут завершить октябрь рекордным ростом за десятилетия. Индекс Dow Jones Industrial Average с начала месяца и до закрытия торгов в пятницу подскочил на 14,4%. Индикатор может зафиксировать... Индекс Dow Jones Industrial Average с начала месяца и до закрытия торгов в пятницу подскочил на 14,4%. Индикатор может зафиксировать... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Т Плюс" по РСБУ за девять месяцев 2022 г. сократилась на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,2 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка за отчетный период составила 180,5 млрд руб. (+0,7%). Себестоимость продаж... Выручка за отчетный период составила 180,5 млрд руб. (+0,7%). Себестоимость продаж... читать дальше

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Розничные цены на дизельное топливо на заправках Москвы продолжают уверенно дорожать уже несколько недель подряд. Цена на бензины стабильна. Как свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА), по итогам минувшей недели ДТ подорожало еще на 13 копеек - до... Как свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА), по итогам минувшей недели ДТ подорожало еще на 13 копеек - до... читать дальше

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Объем выработанной в Китае электроэнергии в январе-сентябре увеличился на 2,2% относительно того же периода прошлого года и составил 6,3 трлн кВт.ч, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны. При этом в прошлом месяце генерация... При этом в прошлом месяце генерация... читать дальше

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Золото и другие драгоценные металлы дешевеют в понедельник на фоне укрепления курса доллара и роста доходности гособлигаций США. Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16:18 мск в понедельник опускаются на 0,35% - до $1639 за... Котировки декабрьских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16:18 мск в понедельник опускаются на 0,35% - до $1639 за... читать дальше

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1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 31 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-331 на 53 млрд 67,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил, что гособоронзаказ на 2022 год будет уточнен под потребности вооруженных сил РФ в рамках специальной военной операции. "Убежден, что надо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля. Должны быть... "Убежден, что надо корректировать механизмы управления, создать жесткую систему контроля. Должны быть... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3265,15 (-18,45) руб./грамм; на серебро - 38,09 (-0,23) руб./грамм; на платину - 1882,16 (-1,25) руб./грамм; на палладий - 3780,17 (-65,79) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Добыча нефти в России к 2027 году сократится до 10,1 млн б/с, однако после начнется постепенное восстановление, и в начале 2030-х она вернется на уровень 10,5 млн б/с, пишут аналитики ОПЕК в своем ежегодном обзоре. По мнению экспертов, в краткосрочной и среднесрочной... По мнению экспертов, в краткосрочной и среднесрочной... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,02 пункта (0,278%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2173,72 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2184,38 (+0,77%) пункта,... читать дальше

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Банк России зарегистрировал новую платежную систему "Астрасенд", следует из информации на сайте регулятора. Ее оператором является НКО "Инкахран". "Интерфакс" направил запрос в компанию. Согласно данным на сайте платежной системы, она предназначена для отправлений... Согласно данным на сайте платежной системы, она предназначена для отправлений... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 61,1196 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,32 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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