.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%
Снижение промпроизводства в РФ в сентябре ускорилось до 3,1%, после сокращения на 0,1% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 1,9%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 0,4%
 
Доходы от экспорта российской электроэнергии составят 25 млрд руб.
В этом году доходы от российского экспорта электроэнергии составят 25 млрд руб. Такой прогноз содержится в презентации Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго, пишут "Ведомости". В 2021 году, согласно данным РЭА, в России было...
 
Российская экономика перейдет к росту во 2-м полугодии 2023 года - ЦБ
В базовом сценарии Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 3,0–3,5%. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0)—(-1,0)%. При этом, по прогнозу Банка России, российская экономика перейдет к росту во втором...
 
Путин: в этом году ВВП РФ сократится на 2,8-2,9%, инфляция будет в районе 12%
Инфляция в РФ в 2022 году составит примерно 12%, экономика снизится на 2,8-2,9%, заявил вчера президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай". "Инфляция по году будет примерно 12%, и она имеет...
 
31 октября 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
31 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Германии Сентябрь 2022
10:45 Данные о потребительских расходах во Франции Сентябрь 2022
12:00 Предварительная оценка ВВП Италии III квартал 2022
12:30 Изменение денежной массы в Великобритании Сентябрь 2022
13:00 Предварительная оценка ВВП еврозоны III квартал 2022
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Октябрь 2022
16:45 Индекс производственной активности Чикаго Октябрь 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
31 октября 2022 года 09:07
Последние торги октября фондовые индексы АТР начали ростом
Сегодняшние торги фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали ростом.

Гонконгский Hang Seng к 8:45 мск повысился на 0,32%, в то время как китайский Shanghai Composite просел на 0,59%, ранее индикатор повышался.

Лидерами подъема котировок...    читать дальше
.
31 октября 2022 года 08:55
Расширен перечень недружественных России стран и территорий
Правительство РФ расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, сообщается на сайте кабинета министров.

В перечень включены 11 британских заморских территорий: Бермуды,...    читать дальше
.
31 октября 2022 года 08:43
Сентябрьский рост розничных продаж в Японии стал максимальным с мая 2021 г.
В сентябре розничные продажи в Японии увеличились на 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Таким образом, они выросли по итогам седьмого месяца подряд из-за восстановления...    читать дальше
.
31 октября 2022 года 08:37
Нефть дешевеет на сигналах спада активности в Китае
Нефтяные цены на нефть опускаются сегодня на сигналах продолжающегося спада экономической активности в Китае из-за жестких карантинных мер для сдерживания распространения COVID-19.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре...    читать дальше
.
31 октября 2022 года 08:35
В октябре китайский промышленный PMI упал до минимальных с июля 49,2 пункта
В октябре индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Эксперты в среднем ожидали его снижения до...    читать дальше
.
31 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 95,6 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 95,6 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
31 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 5,33 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 5,33 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
31 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $51,98 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $51,98 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
31 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,02 млрд
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,02 млрд.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
31 октября 2022 года 08:28
Американские рынки акций закрылись в пятницу уверенным ростом
- Американский рынок акций завершил торги пятницы уверенным подъемом на фоне сильного роста акций Apple и Intel, и несмотря на падение бумаг Amazon.

Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 828,52 пункта (2,59%) и составил 32861,8 пункта. Лидерами роста в составе...    читать дальше
.
31 октября 2022 года 08:22
Доллар и евро дорожают в ходе торгов на "Мосбирже"
31 октября. FINMARKET.RU - Доллар США незначительно повышался в самом начале торгов на "Московской бирже", рубль слабо меняется на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 61,5925 руб./$1 (+7,25...    читать дальше
.
31 октября 2022 года 08:14
"Московская биржа" сегодня запустит торги киргизским сомом и таджикским сомони
"Московская биржа" с 31 октября начнет торги валютными парами "киргизский сом - российский рубль" (KGS/RUB) и "таджикский сомони - российский рубль" (TJS/RUB).

Биржевые торги новыми валютными парами расширяют возможности по прямой конвертации для банков, брокеров и их...    читать дальше
.
31 октября 2022 года 08:08
Европейские рынки акций завершили неделю максимальным ростом с середины марта
По итогам торгов в пятницу европейские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения. Неделю индикаторы завершили максимальный подъем с середины марта на фоне публикации квартальных отчетностей компаний..

Сводный индекс крупнейших компаний региона...    читать дальше
.
31 октября 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 октября в размере 61,5343 руб., евро - 61,1328 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,5343 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,54 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,1328 руб. По сравнению с...
.
31 октября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Объемы розничных продаж в Германии

...    читать дальше
.
30 октября 2022 года 17:45
Рост российского ВВП в 2023 году может составить 1,3% - ООН
По итогам 2022 года ООН ожидает снижение российского ВВП на 7%. Но после резкого спада в этом году в 2023 году российская экономика может продемонстрировать темпы роста в 1,3%, сообщается в октябрьском отчете конференции Генеральной Ассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.