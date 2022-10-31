.

Сегодняшние торги фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали ростом. Гонконгский Hang Seng к 8:45 мск повысился на 0,32%, в то время как китайский Shanghai Composite просел на 0,59%, ранее индикатор повышался. Гонконгский Hang Seng к 8:45 мск повысился на 0,32%, в то время как китайский Shanghai Composite просел на 0,59%, ранее индикатор повышался. Лидерами подъема котировок... Лидерами подъема котировок... читать дальше

.

Правительство РФ расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, сообщается на сайте кабинета министров. В перечень включены 11 британских заморских территорий: Бермуды,... В перечень включены 11 британских заморских территорий: Бермуды,... читать дальше

.

В сентябре розничные продажи в Японии увеличились на 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Таким образом, они выросли по итогам седьмого месяца подряд из-за восстановления... Таким образом, они выросли по итогам седьмого месяца подряд из-за восстановления... читать дальше

.

Нефтяные цены на нефть опускаются сегодня на сигналах продолжающегося спада экономической активности в Китае из-за жестких карантинных мер для сдерживания распространения COVID-19. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре... Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре... читать дальше

.

В октябре индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Эксперты в среднем ожидали его снижения до... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 95,6 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 5,33 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $51,98 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,02 млрд. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

- Американский рынок акций завершил торги пятницы уверенным подъемом на фоне сильного роста акций Apple и Intel, и несмотря на падение бумаг Amazon. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 828,52 пункта (2,59%) и составил 32861,8 пункта. Лидерами роста в составе... Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 828,52 пункта (2,59%) и составил 32861,8 пункта. Лидерами роста в составе... читать дальше

.

31 октября. FINMARKET.RU - Доллар США незначительно повышался в самом начале торгов на "Московской бирже", рубль слабо меняется на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков. По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 61,5925 руб./$1 (+7,25... По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 61,5925 руб./$1 (+7,25... читать дальше

.

"Московская биржа" с 31 октября начнет торги валютными парами "киргизский сом - российский рубль" (KGS/RUB) и "таджикский сомони - российский рубль" (TJS/RUB). Биржевые торги новыми валютными парами расширяют возможности по прямой конвертации для банков, брокеров и их... Биржевые торги новыми валютными парами расширяют возможности по прямой конвертации для банков, брокеров и их... читать дальше

.

По итогам торгов в пятницу европейские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения. Неделю индикаторы завершили максимальный подъем с середины марта на фоне публикации квартальных отчетностей компаний.. Сводный индекс крупнейших компаний региона... Сводный индекс крупнейших компаний региона... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,5343 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,54 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,1328 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,1328 руб. По сравнению с...

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Объемы розничных продаж в Германии Объемы розничных продаж в Германии ... ... читать дальше

.

По итогам 2022 года ООН ожидает снижение российского ВВП на 7%. Но после резкого спада в этом году в 2023 году российская экономика может продемонстрировать темпы роста в 1,3%, сообщается в октябрьском отчете конференции Генеральной Ассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),... читать дальше

.