31 октября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Сентябрь 2022
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Сентябрь 2022
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|III квартал 2022
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Сентябрь 2022
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|III квартал 2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Октябрь 2022
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Октябрь 2022
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31 октября 2022 года 09:07
Сегодняшние торги фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) начали ростом.
Гонконгский Hang Seng к 8:45 мск повысился на 0,32%, в то время как китайский Shanghai Composite просел на 0,59%, ранее индикатор повышался.
Лидерами подъема котировок... читать дальше
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31 октября 2022 года 08:55
Правительство РФ расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, сообщается на сайте кабинета министров.
В перечень включены 11 британских заморских территорий: Бермуды,... читать дальше
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31 октября 2022 года 08:43
В сентябре розничные продажи в Японии увеличились на 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.
Таким образом, они выросли по итогам седьмого месяца подряд из-за восстановления... читать дальше
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31 октября 2022 года 08:37
Нефтяные цены на нефть опускаются сегодня на сигналах продолжающегося спада экономической активности в Китае из-за жестких карантинных мер для сдерживания распространения COVID-19.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре... читать дальше
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31 октября 2022 года 08:35
В октябре индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Эксперты в среднем ожидали его снижения до... читать дальше
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31 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 95,6 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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31 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 5,33 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
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31 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $51,98 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
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31 октября 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,02 млрд.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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31 октября 2022 года 08:28
- Американский рынок акций завершил торги пятницы уверенным подъемом на фоне сильного роста акций Apple и Intel, и несмотря на падение бумаг Amazon.
Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 828,52 пункта (2,59%) и составил 32861,8 пункта. Лидерами роста в составе... читать дальше
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31 октября 2022 года 08:22
31 октября. FINMARKET.RU - Доллар США незначительно повышался в самом начале торгов на "Московской бирже", рубль слабо меняется на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков.
По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 61,5925 руб./$1 (+7,25... читать дальше
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31 октября 2022 года 08:14
"Московская биржа" с 31 октября начнет торги валютными парами "киргизский сом - российский рубль" (KGS/RUB) и "таджикский сомони - российский рубль" (TJS/RUB).
Биржевые торги новыми валютными парами расширяют возможности по прямой конвертации для банков, брокеров и их... читать дальше
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31 октября 2022 года 08:08
По итогам торгов в пятницу европейские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения. Неделю индикаторы завершили максимальный подъем с середины марта на фоне публикации квартальных отчетностей компаний..
Сводный индекс крупнейших компаний региона... читать дальше
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31 октября 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,5343 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,54 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,1328 руб. По сравнению с...
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31 октября 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Объемы розничных продаж в Германии
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30 октября 2022 года 17:45
По итогам 2022 года ООН ожидает снижение российского ВВП на 7%. Но после резкого спада в этом году в 2023 году российская экономика может продемонстрировать темпы роста в 1,3%, сообщается в октябрьском отчете конференции Генеральной Ассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),... читать дальше
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