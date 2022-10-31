ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 октября в размере 61,5343 руб., евро - 61,1328 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,1328 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,90 коп.

31 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,5343 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,54 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 37751,475 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 20,675 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1452 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,4112 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,04 руб., максимальный - 61,82 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 61,04 руб., максимальный - 61,82 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1917,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,9639 руб. Минимальный курс евро составил 60,5 руб., максимальный - 61,27 руб. Было заключено... Минимальный курс евро составил 60,5 руб., максимальный - 61,27 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4071 руб. Минимальный курс юаня составил 8,371 руб., максимальный - 8,43 руб. Было заключено 35943 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,371 руб., максимальный - 8,43 руб. Было заключено 35943 сделки.... читать дальше

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В сентябре количество открытых вакансий в США неожиданно увеличилось и находится недалеко от рекордного максимума, свидетельствуют опубликованные данные Минтруда страны. Согласно результатам ежемесячного опроса (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), число... Согласно результатам ежемесячного опроса (Job Openings and Labor Turnover Survey, JOLTS), число... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций БКС банка серии 001P-10 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-10-00101-B-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-10-00101-B-001P. Его параметры пока не... Его параметры пока не... читать дальше

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Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений правительству по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося во Владивостоке 6 сентября, среди них - доработка правил предоставления возмещения за путешествия по России. Согласно документу, размещенному на... Согласно документу, размещенному на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил вторник . Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,36% и составил 2174,35 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,36% и составил 2174,35 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,59% - до 1118,19 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,59% - до 1118,19 пункта. Европейские рынки акций демонстрировали... Европейские рынки акций демонстрировали... читать дальше

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Правительство разработает законопроект, который позволит регионам использовать средства, полученные в рамках курортного сбора, для развития курортной инфраструктуры, сообщает сайт Кремля. "Правительству РФ с учетом результатов эксперимента по введению в отдельных... "Правительству РФ с учетом результатов эксперимента по введению в отдельных... читать дальше

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СПБ Биржа согласовала с ЦБ и брокерами дату и порядок перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета и с 7 ноября 2022 года предоставит возможность брокерам и их клиентам заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, которые ранее находились на... читать дальше

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ВР, контролирующая 19,75% акций "Роснефти", в отчетности за 9 месяцев не отразила дивидендные поступления на свой пакет в российской НК. На годовом собрании акционеров "Роснефти" 30 июня были одобрены дивиденды в размере 23,63 руб./акция, что соответствует 49 млрд руб.... На годовом собрании акционеров "Роснефти" 30 июня были одобрены дивиденды в размере 23,63 руб./акция, что соответствует 49 млрд руб.... читать дальше

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Все российские авиакомпании завершили переход на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. "Сегодня все российские авиаперевозчики используют отечественные системы бронирования авиабилетов и не зависят... "Сегодня все российские авиаперевозчики используют отечественные системы бронирования авиабилетов и не зависят... читать дальше

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ПАО "Россети Центр" приняло решение 15 ноября досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Компания разместила 5-летний выпуск в ноябре 2019... Компания разместила 5-летний выпуск в ноябре 2019... читать дальше

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В октябре средние цены на жилье в Великобритании снизились на 0,9% относительно сентября, свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society. Снижение в помесячном выражении зафиксировано впервые с июля 2021 года и стало рекордным с июня... Снижение в помесячном выражении зафиксировано впервые с июля 2021 года и стало рекордным с июня... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2087 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,419 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,2 руб., максимальный - 61,84 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 61,2 руб., максимальный - 61,84 руб. Была заключена... читать дальше

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ООО "Йура Корпорейшн Рус" (российское подразделение южнокорейской Yura Corp.) продлило приостановку работы своих заводов по производству автомобильных комплектующих в Ивангороде (Ленинградская область) и Пскове. "Режим простоя продлен на предприятии "Йура Корпорейшн... "Режим простоя продлен на предприятии "Йура Корпорейшн... читать дальше

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