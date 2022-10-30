ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 октября в размере 61,5343 руб., евро - 61,1328 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,1328 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,90 коп.

30 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,5343 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,54 коп.

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Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после падения по итогам предыдущей сессии. Трейдеры в том числе ждут заседаний крупных центробанков, пишет агентство Bloomberg. Федеральная резервная система (ФРС) США подведет итоги двухдневного заседания в среду на... Федеральная резервная система (ФРС) США подведет итоги двухдневного заседания в среду на... читать дальше

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Резервный банк Австралии (RBA) во вторник повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 2,85% годовых. Это совпало с прогнозом большинства аналитиков, сообщает Trading Economics. ЦБ повысил ставку седьмой раз подряд. В настоящее время она... ЦБ повысил ставку седьмой раз подряд. В настоящее время она... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 80,45 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $904,4 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2,59 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американские фондовые индексы закрыли в минусе торги в понедельник, однако завершили октябрь существенным ростом. Внимание участников рынка направлено на ноябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание пройдет 1-2 ноября, и, по мнению большинства... Заседание пройдет 1-2 ноября, и, по мнению большинства... читать дальше

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Доллар США незначительно рос в начале торгов на "Московской бирже". Рубль демонстрировал слабые изменения в ожидании новых драйверов. По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 61,5125 руб. (+3,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом... По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 61,5125 руб. (+3,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом... читать дальше

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Общая квота на добычу нефти стран ОПЕК+ с ноября снижается на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября). Решение было принято альянсом на прошедшем 5 октября заседании, состоявшемся в очном формате впервые за более чем два... Решение было принято альянсом на прошедшем 5 октября заседании, состоявшемся в очном формате впервые за более чем два... читать дальше

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Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы выросли в понедельник на фоне выхода большого количества важных статданных. Потребительские цены в еврозоне в октябре повысились на 10,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные. Таким... Потребительские цены в еврозоне в октябре повысились на 10,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные. Таким... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 61,6229 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,86 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 61,1196 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 61,1196 руб. По сравнению с...

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Сегодня в Италии, Франции праздник - День всех святых. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 17:00 17:00 Индекс деловой активности в производственном... Индекс деловой активности в производственном...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 37730,800 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 254,252 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 353 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,3935 руб. Минимальный курс юаня составил 8,343 руб., максимальный - 8,449 руб. Было заключено 44965 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,343 руб., максимальный - 8,449 руб. Было заключено 44965 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1556 руб. Минимальный курс евро составил 60,7825 руб., максимальный - 61,53 руб. Было заключено 20154 сделки.... Минимальный курс евро составил 60,7825 руб., максимальный - 61,53 руб. Было заключено 20154 сделки.... читать дальше

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