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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 октября в размере 61,5343 руб., евро - 61,1328 руб.
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30 октября 2022 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 октября в размере 61,5343 руб., евро - 61,1328 руб.
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30 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,5343 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,54 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 61,1328 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,90 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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